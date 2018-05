Regione, in bilancio un taglio ai vitalizi: "Con i risparmi abbattiamo le liste d'attesa"

Non sarà l'abolizione totale promessa in campagna elettorale dai Cinque Stelle, ma la Regione Lazio si appresa a dare un netto taglio ai vitalizi. Questa volta, a differenza del provvedimento varato nel corso della scorsa legislatura, scaduto all'inizio del 2018, c'è una novità: i risparmi verranno destinati ad un fondo finalizzato alla riduzione delle liste d'attesa della sanità. Si stima oltre 11 milioni di euro, per tagli che dureranno fino al 2022.

Lo prevede un subemendamento alla manovra di bilancio che è stata presentata ieri in Aula dall'assessora Alessandra Sartore, sottoscritto dai componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio. Con l'obiettivo di ridurre le liste d'attesa, si legge, si punta a "favorire l'ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche delle aziende sanitarie, ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici".

Avverrà "all'interno del programma 05 'Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari' della misisone 13 'Tutela della salute' è istituito un apposito fondo denominato 'Fondo per l'abbattimento delle liste e dei tempi di attesa nella sanità', alimentato dai risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa per il funzionamento del Consiglio regionale di cui ai commi 2, 3 e 5". Questi costi sono "stimati in euro 1.250.000 per l'annualità 2018 e in euro 2.500.000 per ciascuna annualità 2019, 2020, 2021 e 2022".

Il subemendamento di fatto si va a sostituire a un emendamento sottoscritto dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, Valentina Corrado, che riproponeva per i vitalizi del passato (la Regione Lazio ha cancellato i vitalizi per tutti i consiglieri di prima nomina a partire dalla scorsa legislatura, quindi dal marzo del 2013 in poi) il ricalcolo con passaggio al sistema contributivo.