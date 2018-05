Stupro Guidonia, la Lega: "Finanziamo telecamere con i gettoni di presenza dei consiglieri"

Telecamere di videosorveglianza da finanziare con i gettoni di presenza dei consiglieri comunali. A poche ore dallo stupro di Guidonia, la proposta per garantire più sicurezza dell'area (dove non è la prima volta che si verificano episodi di violenza) arriva della Lega. "Non prendere provvedimenti oggi sarebbe irresponsabile" tuonano l'onorevole Barbara Saltamartini e la consigliera di Guidonia Giovanna Ammaturo.

"Le telecamere lungo il territorio comunale garantirebbero sicuramente più sicurezza e tranquillità ai cittadini fungendo, allo stesso tempo, come deterrente per criminali e malintenzionati". Anche perché, ricordano le due esponenti del Carroccio, "proprio nell'area dove è stata perpetrata la violenza alla donna, cui va la nostra totale vicinanza e solidarietà, il Comune tempo fa aveva annunciato l'installazione di una telecamera perché diventata, nel frattempo, una discarica a cielo aperto". E invece, "nulla è stato fatto".

Eppure, qui la proposta, "ci sarebbe anche il modo per finanziare questo intervento, attraverso l'abbattimento dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali: risparmio di risorse da investire quindi per la videosorveglianza e la sicurezza. La Lega c'è – hanno concluso Saltamartini e Ammaturo -, lo ha sempre dimostrato. Così come siamo al lavoro a livello nazionale per un governo forte che solleciti e sostenga le amministrazioni locali a intervenire proprio sul tema sicurezza e che faccia rispettare le regole, garantendo certezza della pena e mandando a casa loro, con rimpatri ed espulsioni, senza alcuno sconto delinquenti e criminali extracomunitari".