Manifestazione a piazza del Popolo, i sindacati: "Striscione contro Salvini e Di Maio bloccato dalla Digos"

Bloccato dalla Digos uno striscione della Uil Fpl che ritraeva una vignetta dei vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. E' successo in piazza del Popolo dove è in corso lo sciopero nazionale del pubblico impiego. A riferirlo il segretario generale Uil Fpl, Michelangelo Librandi. Lo striscione di 108 mq riporta un dialogo in dialetto romanesco tra i due vicepremier: "Mattè - dice Di Maio a Salvini - dicono che mettese contro il sindacato porta male", "Sì Gigino, lo so, infatti mi sto a portà avanti col lavoro", risponde Matteo Salvini mentre si fa un selfie con la maglia blu delle Uil Fpl.

"Questa mattina - ha spiegato Librandi - volevamo mettere lo striscione al Pincio perché molto grande. Abbiamo poi provato a metterlo per strada ma è intervenuta la Digos dicendo che visto che questo striscione era contro i due vicepremier, non poteva essere aperto". Il manifesto è stato poi portato in piazza del Popolo al gazebo della Uil e "mi dicono che ci sono delle persone della Digos che ci piantonano perché non lo dobbiamo aprire". Lo striscione, commenta ancora Librandi, è "ironico. Non mi sembra che ci sia nulla di offensivo". Nella vignetta, conclude Librandi, "abbiamo ripreso una frase che dice spesso Barbagallo, ossia che ‘mettersi contro il sindacato porta sfortuna’".

Immediate le reazioni polemiche. "Spero che la vicenda dello striscione 'vietato' alla manifestazione di oggi non sia vera o frutto di un equivoco, altrimenti sarebbe un fatto gravissimo da chiarire con estrema urgenza" scrive su Twitter Andrea Orlando, deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia. Rincara la deputata del Pd Anna Ascani: "Se fosse vero che la Digos ha vietato alla Uil di esporre uno striscione ironico su Salvini e Di Maio, saremmo di fronte ad una vera e propria prova di regime. Il presidente del Consiglio #Conte chiarisca subito. Le forze dell’ordine non possono essere utilizzate in questo modo".

La replica della Questura

La questura di Roma è poi intervenuta con una nota in merito per chiarire l'accaduto. "Questa mattina personale impiegato nel servizio di ordine pubblico, predisposto in occasione della manifestazione in favore del rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti pubblici, ha esortato alcuni manifestanti, appartenenti al sindacato della UIL, a rimuovere uno striscione posto su una parete di interesse storico culturale, sita in via Adamo Mickiewicz, nei pressi del Pincio. Nessuna valutazione è stata fatta circa l'aspetto contenutistico, ma, si è ritenuto che lo striscione fosse lesivo del decoro paesaggistico, così come previsto dall'art.49 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, dove espressamente si vieta il collocamento o l'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come Beni Culturali".

Si legge ancora nella nota della Polizia che "è inoltre prevista una comunicazione preventiva ai competenti uffici del Comune nel caso in cui si voglia procedere a tali esposizioni che, nella circostanza, non e' stata effettuata, così come confermato dagli uffici capitolini. Lo striscione è stato poi ripiegato autonomamente dai manifestanti e lasciato nella loro libera disponibilità. Giova precisare - si conclude il comunicato - che già in precedenti ed analoghe situazioni non è stata consentita l'esposizione di manifesti e di striscioni nel medesimo posto".