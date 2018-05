Striscione dei consiglieri dem romani in via del Tritone: "Viva la Costituzione"

"Viva la Costituzione e la Repubblica". È il grosso striscione bianco con scritta rossa, completo di hashtag '#iostoconMattarella', che è stato esposto a Roma dai consiglieri capitolini del Partito democratico su una delle terrazze del palazzo di via del Tritone che ospita commissioni e gruppi consiliari del Campidoglio.

A organizzare l'iniziativa a sostegno del capo dello Stato, Sergio Mattarella, dopo gli ultimi sviluppi delle consultazioni per la formazione del Governo, sono stati il capogruppo Giulio Pelonzi e i consiglieri Michela Di Biase e Giulia Tempesta.

Sempre dal gruppo capitolino del Pd, in mattinata, la condanna dell'atto vandalico al circolo di Talenti. Scritte inneggianti al nazifascismo, svastiche e celtiche sono comparse nella notte sul muro della sede di via Giovanni Verga.