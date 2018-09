In via Tuscolana arrivano le strisce pedonali a led: il 'test' lo fa la sindaca

Dopo Via dell'Amba Aradam, via Tuscolana. Le strisce pedonali illuminate al led sono una realtà anche per l'attraversamento pedonale di fronte alla fermata della metropolitana Anagnina. "Questo tratto di strada è molto frequentato e le strisce non avevano un semaforo, risultando inoltre poco visibili nelle ore notturne" ha scritto la sindaca Virginia Raggi che ieri ha testato di persona il funzionamento della nuova "tecnologia intelligente". Si tratta di piastre di ceramica contenenti centinaia di led che si attiveranno grazie a dei sensori al momento del passaggio dei pedoni. Le nuove strisce pedonali, ha specificato Raggi, sono "uno dei 101 progetti presentati dalla Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità che l’amministrazione ha recepito".

"Grazie ai led e ai sensori di rilevamento" spiega la sindaca su Facebook "le strisce pedonali si accenderanno nel momento in cui il pedone attraversa la strada e si spegneranno nel momento in cui si allontana. Si tratta di un dispositivo economico ed efficiente in grado di mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali soprattutto nelle periferie delle nostre città. Questo nuovo sistema ci consente di intervenire con costi inferiori rispetto all’installazione di un tradizionale semaforo e conferma il nostro impegno sulla sicurezza stradale, anche grazie all’aiuto della tecnologia".

Il progetto potrebbe essere presto diffuso nel resto della città: "Ci siamo impegnati con l’Assessorato alla Città in Movimento e l’Agenzia per la Mobilità per ottenere dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la concessione per avviare la sperimentazione di questo progetto. Se la sperimentazione andrà a buon fine, potremmo estendere questo sistema anche in altre zone della città".