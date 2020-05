Il Comune difende le strisce blu a pagamento: per fase due idea abbonamenti scontati

“La decisione di ripristinare il pagamento della sosta tariffata si è resa necessaria per venire incontro alle esigenze dei cittadini”. Il Comune difende a spada tratta la scelta di tornare alle le strisce blu a pagamento dopo la sospensione nel pieno della pandemia da Coronavirus.

Le strisce blu tornano a pagamento

"Le richieste più significative riguardano persone che hanno necessità di trovare il parcheggio libero. Ma se le strisce blu fossero gratuite – ha detto l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Pietro Calabrese - sarebbero occupate a tempo indeterminato. Nessuno, soprattutto fra coloro che non hanno necessità di spostarsi, in questa fase circa il 60% rispetto al periodo pre-Covid, avrebbe interesse a spostare la propria autovettura. Quindi non si tratta di un balzello nei confronti della cittadinanza, perché – ha aggiunto - se avessimo voluto lucrare avremmo aumentato la tariffa che invece è ferma da circa 20 anni”. Per l’assessore annullare il pagamento della sosta sarebbe altamente controproducente “proprio in funzione del risultato che si vuole ottenere, ossia garantire un parcheggio a chi non può fare a meno di spostarsi con la propria auto”.

Anche Atac dice sì

Sulla stessa linea anche Atac che registra il 40% di incassi rispetto a prima, circa 30mila euro al giorno contro i 68mila pre lockdown. Lo strumento della sosta tariffata, ha spiegato Sandro Ceccarelli, responsabile Divisione Sosta e Parcheggi dell’azienda, "contribuisce all'effetto di rotazione dei parcheggi che altrimenti aggraverebbe l'attività di mobilità privata: visto che la media di incasso per utente è di 2 euro vuol dire che si cono due ore di stazionamento e poi il posto viene lasciato a disposizione di altri utenti”.

Le opposizioni: “Comune fa cassa su disagi”

Ma sulle strisce blu a pagamento nella fase 2 dell’emergenza Covid, restano critiche le opposizioni. “I grillini del Campidoglio e il management della municipalizzata non tengono minimamente in conto le istanze dei cittadini e preferiscono fare cassa sulle tasche dei romani” – accusa il consigliere regionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.

“In un momento così difficile per le famiglie e per i lavoratori che si muovono a Roma, l'alternativa di mobilità proposta dall'amministrazione Raggi sono mezzi pubblici contingentati e biciclette. Una soluzione che taglia fuori migliaia di romani costretti a spostarsi dalle periferie al centro usando l'auto. Il M5S sia onesto con i romani e dica chiaramente che la posizione ideologica che hanno assunto sulla mobilità alternativa – incalza Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito Democratico di Roma - serve soltanto a mascherare il mancato introito economico derivante dai parcheggi a pagamento”.

“Una follia” per Svetlana Celli, consigliera capitolina di Roma Torna Roma. “Se il problema è la rotazione dei parcheggi, come ha detto l'assessore, la maggioranza potrebbe pensare a un biglietto giornaliero gratuito che incentivi il ricambio, ma non pesi sulle tasche dei romani. Anche perché l'assurdità è che i dipendenti addetti ai controlli saranno in cassa integrazione fino al 18 maggio e quindi non si capisce chi possa garantire che i posti vengano lasciati poi liberi”.

Proposto abbonamento a 30 euro

Un ticket sì, non gratuito ma scontato, quello a cui sta pensando il Comune per sciogliere il nodo delle strisce blu a pagamento nella fase due dell’emergenza Coronavirus.

La proposta è del consigliere grillino, Roberto Di Palma: "Si potrebbe valutare un abbonamento mensile alla sosta tariffata al costo di un euro al giorno, 30 euro al mese, in linea con il costo dell'abbonamento al trasporto pubblico, invece dei 70 euro attuali. Ovviamente - ha specificato Di Palma - sarebbe un prezzo valido solo per questa fase 2. Sarebbe un aiuto per le persone che utilizzano la sosta tariffata per andare al lavoro senza caricare i mezzi pubblici".