A Roma per la prima volta arrivano le strisce pedonali a led

Le strisce pedonali a led tra via dell’Amba Aradam e Porta Metronia sono realtà. Ad un anno dall'incidente costato la vita alla giovanissima Alice Galli, dopo le proteste e le accuse di comitati cittadini e di associazioni che si occupano di sicurezza stradale, il Comune ha deciso di intervenire per la messa in sicurezza dell’incrocio Porta Metronia-via dell’Amba Aradam. I lavori, iniziati a maggio, si sono chiusi pochi giorni fa e ieri la sindaca Raggi, con un video, ha rilanciato con entusiasmo l'operazione.

"In questo modo", spiega la sindaca Raggi, "renderemo l’attraversamento pedonale più sicuro, grazie ai pannelli luminosi, installati direttamente sull’asfalto in corrispondenza delle strisce pedonali. Ricordo che i lavori fra via dell’Amba Aradam e Porta Metronia prevedono vari interventi per garantire maggiore visibilità: nuovi impianti semaforici, il prolungamento dell’isola pedonale e l’ampliamento di due isole di traffico. Il prossimo passo sarà quello di valutare l’utilizzo delle strisce pedonali a led anche in altri punti della città per rendere più sicuri gli incroci più pericolosi".

Soddisfatto anche il presidente della commissione mobilità Enrico Stefano: "Fin dal nostro insediamento, anche grazie al prezioso contributo della Consulta Cittadina sulla Sicurezza Stradale, lavoriamo incessantemente con questo obiettivo. La Sicurezza Stradale passa da due ordini di azioni: la riduzione del numero dei mezzi privati circolanti (lo faremo il prossimo anno con la modifica degli orari ZTL e la revisione delle tariffe della sosta, e con l’esclusione dei bus turistici dal centro storico), la moderazione degli stessi (in questo assestamento di bilancio andremo a finanziare l’acquisto di nuovi velox) e mettendo in sicurezza i percorsi pedonali e ciclabili".





video facebook sindaca Raggi