Opere d’arte e murales, la Regione punta sui giovani: bandi da 1,2 milioni per artisti under 35

Sculture, fotografie, pitture. Ed anche murales. La Regione Lazio nel palazzo WeGil di Roma, ha presentato due avvisi pubblici destinati al mondo dell’arte contemporanea.

Le opere finanziate

Il bando “Lazio Contemporaneo” sostiene, con un milione di euro, progetti finalizzati a dare spazio a giovani artisti e creativi che vivono nella regione. Seicentomila euro sono riservati ad interventi nel territorio di Roma Capitale. Le risorse potranno essere richieste sculture, pitture, disegni, fotografie, opere architettoniche. Interventi che siano anche contaminati dalla musica, dalla danza, dalla poesia o dal cinema, realizzati tramite l’utilizzo di tecnologie multimediali e digitali. Sono previsti finanziamenti anche per allestimenti ed installazioni. In questo avviso pubblico rientrano, in sostanza, tutte i linguaggi. Unica eccezione la Street art.

Temi ammessi e scadenze

L’Avviso è rivolto ai creativi residenti o che studino nel Lazio che non abbiano ancora compiuto il 35esimo anno di età. Possono tuttavia partecipare anche gli enti privati che abbiano personalità giuridica, comprese le imprese. Le tematiche scelte sono quelle della sostenibilitàs, dell0’identità dei luoghi, delle comunità, dell’integrazione e della valorizzazione delle diversità. Le opere dovranno essere messe a disposizione del pubblico entro il mese di giugno 2021.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Street art

Per la Street art invece la Regione ha predisposto un bando a parte. Lo stanziamento. complessivo, per la realizzazione dei murales, è di 200mila euro. Ciascun progetto potrà essere finanziato per un massimo di 50 mila euro con un contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese ammesse. Le richieste potranno essere presentate entro il 10 settembre 2020 accedendo alla piattaforma GeCoWEB disponibile sul sito di LazioInnova.