Vigili, Stefano Napoli sostituirà Di Maggio: pronta la nomina ad interim fino a fine anno

Il vice Stefano Napoli sostituirà l'ex comandante Antonio Di Maggio con un incarico ad interim fino al 31 dicembre 2020. Secondo quanto apprende RomaToday la sindaca Virginia Raggi firmerà a breve l'ordinanza di nomina. L'incarico è a tempo e durerà per il prossimo semestre.

Nessun scelta definitiva quindi da parte del Campidoglio. Resta aperta la possibilità di scegliere un esterno in un secondo momento. Per quanto Napoli ben corrisponda come profilo alla continuità auspicata dalla sindaca M5s, grande estimatrice dell'operato di Antonio Di Maggio.

Napoli è un uomo di fiducia dell'ex comandante, già in prima linea su alcuni dei settori più operativi e delicati in termini di sicurezza e ordine pubblico, vice comandante a capo dei Gssu (Sicurezza sociale e urbana) e Spe (Sicurezza pubblico emergenziale). Una scelta in stretta continuità con il passato, e avallata dallo stesso comandante uscente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I saluti dell'ex Comandante

Due giorni fa i saluti finali di Di Maggio via web a tutti i colleghi e colleghi con una lettera di ringraziamenti e messaggi per il futuro: "Vi esorto a tenere sempre un comportamento ed un atteggiamento adeguato alla divisa che indossiamo - ha scritto in un passaggio - La città conta su di noi, dobbiamo esserci sempre, reattivi, attenti, capaci di interpretare le richieste che ci vengono rivolte e capaci di risolverle con tempestività ed efficacia. Vi invito a tenere sempre a mente qual è il nostro ruolo, a dimenticare la frase 'non è di mia competenza', a prestare servizio e non a lavorare".