Panchine rotte in parchi e giardini: arrivano 20mila pezzi di ricambio

Panchine danneggiate, senza stecche, inservibili ora fagocitate dal verde fuori controllo e abbandonato dal Campidoglio. Ora però lo stesso Comune prova a metterci una toppa. È infatti arrivata una prima fornitura delle oltre 20mila stecche di legno di pino che serviranno al restyling di circa 3mila panchine in vari parchi e giardini della città.

L’iniziativa è stata voluta dall’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale che ha provveduto alla fornitura dei listelli in legno e coordinerà con municipi, associazioni e volontari gli interventi di riqualificazione. L'Assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari, ha sottolineato che non si tratta semplicemente di un lavoro di decoro per restituire dignità e bellezza alle aree verde degradate, ma di un percorso di interazione e coinvolgimento di cittadini, associazioni e volontari che desiderano collaborare attivamente con il Servizio Giardini per una città più bella e pulita.

"Oltre al rifacimento delle panchine", spiega il Campidoglio, "verranno garantite operazioni di manutenzione del verde, pulizia e taglio dell’erba".