Metro A: Spagna aperta in settimana, Repubblica prima di Pasqua. Meleo fa il punto sulle stazioni

La stazione Spagna, della Metro A di Roma, aperta entro la settimana e quella di Repubblica di nuovo operativa prima di Pasqua. Ad annunciare il provvedimento, che era nell'aria, è l'assessore alla città in movimento della Capitale Linda Meleo che ha fatto il punto sui mezzi pubblici.

"Noi stiamo investendo tantissimo per recuperare un debito manutentivo accumulato da decenni", ha detto in una intervista al programma di Rai 1 'Uno Mattina': "Stiamo lavorando per recuperare il gap del passato, in particolare nella manutenzione e nell'ammodernamento delle linee metropolitane. Parliamo di 425 milioni di euro di investimenti solo per le linee A e B. Siamo consapevoli dei disagi dovuti alla chiusura delle fermate metro del centro di Roma e siamo a lavoro proprio per accelerare la riapertura delle stazioni", ha aggiunto Meleo sottolineando anche che i disservizi alle scale mobili delle stazioni romane sono dovute all'ormai vecchia ditta di manutenzione, ora scaricata dal Comune di Roma che ha sciolto il contratto: "La ditta che si occupava di manutenzione evidentemente non ha rispettato i suoi impegni, e siamo al lavoro con l'azienda produttrice delle scale mobili, perché tutti gli standard di sicurezza siano garantiti".

Quindi l'annuncio: "La stazione Spagna sarà aperta nei prossimi giorni, probabilmente entro la settimana. Repubblica invece prima di Pasqua". "Abbiamo destinato oltre 1 miliardo di investimenti per il comparto dei trasporti: risorse che ci permetteranno di portare avanti progetti e lavori importanti", ha poi concluso l'assessore Meleo.

