Stazioni metro A chiuse, centro off limits: per i lavoratori "odissea su mezzi e navette"

Il centro di Roma inaccessibile in metropolitana. Tre le stazioni nel cuore della città chiuse: Repubblica, Barberini e Spagna da e per le quali si viaggia con le navette sostitutive.

Stazioni metro chiuse: Roma senza centro

Così per romani e turisti raggiungere il cuore della Città Eterna da giorni è ancora più difficile, "un vero e proprio calvario anche per i lavoratori del centro" - sottolinea Francesco Iacovone, sindacalista del Cobas nazionale.

Il riferimento è soprattutto ai dipendenti di negozi e attività commerciali del centro storico alle prese con turni mattutini e fino a tarda sera.

Per i lavoratori del centro "odissea sui mezzi"

"Tutti i commessi che lavorano in centro e si muovono con i mezzi pubblici hanno difficoltà nell'arrivare e andar via dal proprio posto di lavoro, soprattutto coloro che staccano tardi. I mezzi di superficie non riescono a sopperire alla mancanza della metropolitana. Via dei Condotti, via Frattina, via del Babuino, via del Corso, la Rinascente di via del Tritone, il centro di Roma è il più grande centro commerciale all'aperto del Paese, dove lavorano migliaia di commesse e commessi, eppure è off limits" - incalza Iacovone.

"In tutto questo - prosegue il sindacalista - l'amministrazione Raggi decreta la domenica ecologica come se si potesse andare e a lavorare col cavallo alato o col cammello, sempre che siano in grado di evitare le buche e la monnezza".

I Cobas: "Giunta Raggi trovi soluzione"

Per i lavoratori, secondo l'esponente dei Cobas, un disastro. "Il Comune deve trovare al più presto una soluzione. Non si può fermare una città a causa di una Giunta incapace e insensibile".