Metro A, a stazione San Giovanni "arrivano gli ascensori": mai installati dal 1980

Inaugurata nel 1980 ma mai dotata di ascensori nonostante fossero previsti nella progettazione: a stazione San Giovanni arriveranno dopo più di quarant’anni dalla sua apertura. La Giunta Capitolina ha infatti approvato il progetto definitivo per l’installazione degli ascensori nella fermata della linea A.

Metro A: a stazione San Giovanni arrivano gli ascensori

“La stazione della metro A di San Giovanni avrà finalmente gli ascensori. A molti potrà sembrare una cosa scontata. Non lo è, perché a San Giovanni gli ascensori non ci sono mai stati. Gli impianti erano stati progettati ma non sono mai stati realizzati. E questo – ha sottolineato la Sindaca di Roma, Virginia Raggi - ha sempre rappresentato un vero ostacolo per tante persone con disabilità”.

Ascensori stazione San Giovanni: “Rimediamo a mancanze del passato”

Approvato il progetto definitivo per gli ascensori a stazione San Giovanni, Atac ora potrà bandire la gara e per la prima volta si potrà accedere alle banchine della linea A senza dover ricorrere alle scale.

“Il nostro obiettivo è abbattere sempre più le barriere architettoniche e rendere accessibile il trasporto pubblico della nostra città, investendo in opere e risorse anche – ha detto Raggi - per porre rimedio alle mancanze del passato”.