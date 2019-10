Colle Mattia, scatta il progetto per 'rigenerare' l'area della stazione: "Parcheggio di scambio e recupero dell'ex distillera"

Una riorganizzazione dell'area che sorge attorno alla stazione di Colle Mattia, nel VI municipio, lungo la linea ferroviaria Roma-Napoli. Da un nuovo parcheggio di scambio al recupero dell'ex Distilleria Vinalcre ora abbandonata. Il progetto di "rigenerazione urbana che nasce intorno a una stazione da cui è possibile raggiungere Termini in 30 minuti" è stato annunciato oggi dall'assessore all'Urbanistica, Luca Montuori.

Il sito, ha spiegato, ha una "posizione strategica all’interno del sistema ferroviario dell’area Metropolitana della Capitale ed è per questo che insieme al Municipio, alla Città Metropolitana e ai privati, proprietari di gran parte dell’area, stiamo lavorando a una riorganizzazione complessiva del nodo".

Il progetto, spiega ancora Montuori nella nota, prevede "un parcheggio di scambio per le auto private, una stazione per gli autobus, la razionalizzazione del sistema viario e il recupero dell’ex Distilleria Vinalcre, un edificio vincolato e attualmente in stato di abbandono con inserimento di nuove attività e funzioni".

Il parcheggio risponde "a un’esigenza dei cittadini che quotidianamente utilizzano la stazione arrivando in auto e oggi parcheggiano lungo la strada o nell’area limitata antistante la stazione e in futuro potranno usufruire di servizi adeguati, luoghi sicuri e vivibili", spiega ancora. "Anche qui, come in altri luoghi della città, l’obiettivo è quello di promuovere iniziative finalizzate all’attivazione di processi di rigenerazione a partire dai servizi ai cittadini e dai nodi dei collegamenti su ferro, come individuato dal Pums, e che veda l’area metropolitana come un unico grande sistema, in una dimensione territoriale vasta, in cui i cittadini si spostano, abitano e lavorano cancellando i confini tra centro e periferia".