Eur: all’ombra del Colosseo Quadrato 40 bambini si divertono con Roma Cares

Nello Stadio Tre Fontane non giocano soltanto i talenti della primavera giallorossa. All'interno delll’impianto sportivo dell’Eur, all’ombra del Colosseo Quadrato, ci sono altri giovanissimi che in questi giorni stanno indossando la casacca dell’As Roma.

Il camp estivo

Sui campetti d’erba del Tre Fontane, dall’inizio di luglio, si stanno infatti allenando 40 bambini. “Abbiamo unito le forze con la Fondazione Roma Cares per dare la possibilità a bambini in condizioni di fragilità di poter partecipare a degli speciali ‘camp estivi’ sul calcio” ha annunciato la Sindaca Virginia Raggi.

A beneficiare dell’iniziativa, messa in campo dal Campidoglio e dalla Onlus giallorossa, sono minori tra i 6 ed i 10 anni che, ha spiegato la Sindaca “sono seguiti dai nostri servizi sociali o che sono provenienti da famiglie in difficoltà a cui, durante il lockdown, abbiamo consegnato pacchi di generi alimentari”.

Fondazione Roma Cares

L’iniziativa è resa possibile da un accordo che ha visto il Comune collaborare con la Fondazione giallorossa. Roma Cares, la fondazione dell’As Roma, è nata nel 2014 con l’obiettivo d’impegnarsi in iniziative di solidarietà sociale, delle beneficienza e dell’assistenza sociale. La mission è perseguita attraverso progetti rivolti alla comunità locale e mediante l’attivazione di campagne che, come in questo caso, sono rivolte ai minori.

Il progetto

Sul manto erboso dello storico impianti dell’Eur, guidati da uno staff giallorossao, i bambini sono stati coinvolti in attività sportive che durano tutta la giornata e che si sviluppano nel corso di una settimana. Ogni sette giorni un nuovo gruppo di minori ha così la possibilità di divertirsi in compagnia di “Romolo” e dei tecnici romanisti. Il summer camp, avviato il 6 luglio è destinato a durare fino al termine di luglio.

