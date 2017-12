Stadio Roma, Rocca (Fdi-An): "I soldi per le opere richieste chi li mette?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Faccio fatica a comprendere tutto questo entusiasmo, pertanto mi chiedo ma la Raggi e Zingaretti le hanno lette le prescrizioni e le raccomandazioni emerse dalla Conferenza dei Servizi? Dichiara Federico Rocca responsabile romano enti locali Fratelli d’Italia. Una su tutte l'adozione della variante urbanistica di 600 mila mc che dovrà passere in Aula Giulio Cesare e alcuni interventi sul tema della mobilità, a cominciare dalla Roma-Lido e dalla realizzazione della nuova stazione, dall'acquisto di nuovi treni per aumentare la frequenza del passaggio dei convogli. Mentre ancora non si è capito che fine farà il Ponte di Traiano che la Regione ritiene indispensabile, per ora a parole il Ministro dello Sport Lotti ha detto che i soldi li metterà il Governo. Le altre opere chi le realizzerà e con quali soldi? Ovviamente la Roma dopo il taglio delle cubature non sarà disposta a mettere più soldi di quelli già previsti e non credo che la Raggi si possa permettere di impegnare fondi del bilancio comunale, non vorrei che alla fine si realizzerà lo stadio senza le opere previste. I 5 stelle esultano per non ammettere che con i loro capricci hanno peggiorato un progetto che vedeva tutti questi interventi a carico dei privati e ora grazie ai loro capricci pagheranno i cittadini romani – prosegue Rocca - mentre Zingaretti ha giocato in difesa per non addossarsi le colpe di una bocciatura del progetto, ma si sa con le elezioni alle porte i voti dei tifosi fanno comodo. Siamo davanti a due amministrazioni di irresponsabili che stanno scaricando i costi delle opere sui romani e i disagi sui tifosi e i residenti di quel quadrante e che mentono sapendo di mentire. Lo stadio si poteva fare con ben altre condizioni ma ha prevalso la faziosità e l'interesse di accontentare i propri militanti di partito e i frequentatori dei meet up. Purtroppo non è stata detta la parola fine – conclude Rocca - il progetto è ancora a rischio, sia se fallirà sia se sarà realizzato nella veste peggiorativa per quanto riguarda trasporti e infrastrutture, è chiaro a tutti di chi siano le responsabilità, la Raggi sicuramente non potrà prenderla con Giulio Cesare.