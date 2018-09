Rinasce la pista di Mennea: lo stadio Paolo Rosi sarà la Casa dell’atletica romana

Da campo incolto, degradato e poco praticabile a impianto sportivo modello e punto di riferimento per gli atleti romani: è questo il nuovo destino dello Stadio Paolo Rosi, storica struttura in zona Acqua Acetosa.

Dopo l'approvazione della delibera di giunta nel marzo scorso, con un accordo tra Roma Capitale e la Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) per far sorgere li la Casa dell'atletica romana, sulle rovine della vecchia pista sono iniziati i lavori.

Lavori allo Stadio Paolo Rosi

L'obiettivo dichiarato dal Comune in merito a tale restyling è quello di promuovere, valorizzare e diffondere lo sport ed in particolare l’atletica leggera nelle varie fasce d’età della popolazione, con particolare riguardo alle categorie disagiate e alla terza età.

Da qui la rinascita dello Stadio Paolo Rosi affinchè possa diventare un vero e proprio polo di riferimento e di aggregazione per le diverse specialità sportive dell’atletica: una struttura per tutti, professionisti e amatori.

Nasce la Casa dell'atletica romana

Ieri la posa della prima pietra. "Uno stadio così importante e storico, dove si allenava Mennea, intitolato alla memoria del grande cronista sportivo Rai voce dell’atletica per oltre venti anni e che ha visto gli allenamenti per le Olimpiadi del 1960 non poteva restare nello stato in cui versava" - ha detto l'assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia, sottolineando come ogni anno verranno inoltre messe a disposizione otto borse di studio per i giovani talenti dell’atletica romana.

Due mesi quelli che serviranno per la realizzazione della Casa dell'atletica romana: un arco di tempo entro il quale il Campidoglio ha assunto l'impegno "di restituire alla cittadinanza una pista per correre e allenarsi in uno stadio storico, bellissimo e, finalmente, funzionante".