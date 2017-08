Lo stadio Paolo Rosi sarà la Casa dell’Atletica romana

Lo stadio Paolo Rosi diventerà la Casa dell’atletica romana. Roma Capitale e la Federazione Atletica Leggera hanno firmato oggi un protocollo di intesa che mira a realizzare nello storico spazio nel quartiere Parioli "un vero e proprio unicum nel panorama sportivo della città".

L’idea del Campidoglio è "promuovere uno sport di base accessibile a tutti, offrendo a professionisti e appassionati del settore la possibilità di poter usufruire di una struttura che sarà ulteriormente valorizzata, offrendo programmi diversificati con personale sportivo qualificato".

"Con questo progetto prevediamo di mettere a disposizione della cittadinanza del personale specializzato per favorire lo sviluppo di carriere nello sport di alto livello e per venire incontro alle esigenze dei cittadini" ha dichiarato l'assessore allo Sport, Daniele Frongia. "Si vuole creare un polo di aggregazione e di riferimento per le diverse specialità dell’Atletica Romana a livello internazionale. L’accordo con la Fidal è l’inizio di un nuovo percorso, un passo importante per tutti gli appassionati di atletica che potranno giovarsi di questo impianto più adeguato alle loro esigenze".

"Questo protocollo è un nuovo passo della fattiva collaborazione intrapresa tra la Federazione e Roma Capitale. È il preludio di un progetto che, confidiamo a breve, potrà portare all'avvio della riqualificazione delle strutture dello Stadio Paolo Rosi. Sarà la Casa dell'Atletica Romana, un luogo che tutti coloro che amano e praticano il nostro sport attendono da tempo e che la città di Roma merita di poter tornare a vivere pienamente" ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), Alfio Giomi.