Riqualificazione stadio Flaminio, trovata l'intesa con la Sapienza. I soldi arrivano dalla California

Il Dipartimento d'Ingegneria strutturale della Sapienza si occuperà di elaborare un piano di conservazione per lo stadio Flaminio. La giunta Raggi ha firmato la delibera che dà il via libera alla cooperazione con la più antica università pubblica della Capitale.

L'aspetto divulgativo

Obiettivo del piano, che gode d' un finanziamento erogato dalla californiana Getty Foundation, è molteplice. Da una parte c'è una finalità di carattere più divulgativo. In tal senso si punta sia a far conoscere il valore architettonico dell'opera di Nervi che a diffondere le attività di ricerca che questo protocollo d'intesa autorizza.

Cosa prevede il piano

Con il piano di conservazione, vengono anche valutate le trasformazioni che ha subito l'impianto ed il rapporto tra questi ed il contesto urbano e paesaggistico che si è modificato nel tempo. E' inoltre previsto che siano esplicitate "raccomandazioni dettagliate" e definiti "interventi compatibili atti a orientare futuri interventi di restauro e lavori di riqualificazione". Inoltre si punta alla formulazione delle linee-guida sulla manutenzione e gestione del Flaminio, "nel rispetto dell’opera originale".

Uno studio pilota

Il finanziamento della Getty Foundation, per un importo di 180mila dollari, è conseguente alla partecipazione del Campidoglio al bando internazionale "Keeping it modern". I fondi che da Los Angeles transiteranno su Roma, consentiranno di gettare le basi per il rilancio dello Stadio Flaminio. Ed al tempo stesso consentiranno, attraverso il piano, di sperimentare una sorta di "studio pilota da poter applicare in altri ambiti di interesse delle amministrazioni coinvolte".