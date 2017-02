Stadio della Roma, Totti risponde a Raggi: “Spero d’incontrarla per brindare al via libera”

“Famo Sto Stadio”. Prima possibile. Il tormentone lanciato da mister Luciano Palletti, si arricchisce di una nuova puntata. A scendere in campo, ancora una volta, è il capitano giallorosso. Lo aveva già fatto, tra i primi a seguire l’allenatore romanista, con un tweet: “Vogliamo il nostro Colosseo moderno, una struttura all'avanguardia per i nostri tifosi e per tutti gli sportivi!”

L'INVITO IN CAMPIDOGLIO - Al capitano aveva risposto la Sindaca: “Caro Francesco Totti, ci stiamo lavorando. FamoStoStadio nel rispetto delle regole. Ti aspettiamo in Campidoglio per parlarne”. Nel frattempo, un incontro c’è stato. Vi hanno preso parte i vertici capitolini, Raggi esclusa, ed il direttore generale Mauro Baldissoni. Ne seguiranno altri, ma senza la partecipazione del capitano, che ha risposto alla Sindaca nella tarda serata di martedì.

PER IL BENE DELLA CITTA' - “Rispondo alla Sindaca solo ora.. ero concentrato sull'importante partita di stasera, fondamentale da vincere: missione compiuta” premette il bomber giallorosso, in riferimento al match vinto contro la Fiorentina. Nel passaggio successivo, pubblicato sulla propria pagina facebook Francesco Totti replica alla prima cittadina. "Ringrazio Virginia Raggi per l'invito, sarò felice di incontrarla, magari proprio per brindare al definitivo via libera per lo stadio che, ne sono certo, arriverà al più presto.L'iter però lo seguono i nostri dirigenti che – aggiunge il capitano – sono preparatissimi e sicuramente più qualificati di me per entrare nel merito della questione. Personalmente, spero solo che lo stadio si faccia e al più presto per il bene della Roma e dell'intera città”.