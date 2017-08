Stadio della Roma, arriva anche il parere dello Stato: emergono nuove criticità

Forti criticità sui temi delle infrastrutture, dei trasporti, dei beni culturali. E’ arrivato il parere dello Stato sul nuovo Stadio della Roma. Un solo documento, per sintetizzare tutte le osservazioni rilasciate dai vari ministeri.

In attesa dell'ultimo parere

Manca solo un parere, quello della Regione Lazio. Potrebbe arrivare nel giro di 48 ore. Ed a quel punto la Conferenza dei servizi sarebbe definitivamente chiusa con la delibera che darà il via libera allo stadio. Se quella sarà la decisione. Probabile invece che, viste le criticità sollevate da Comune, Città Metropolitana ed ora anche dallo Stato, si possa optare per una nuova Conferenza dei servizi. Cosa che, evidentemente, significherebbe riazzerare il contachilometri. O quasi.

Il Movimento cinque stelle attacca il PD

La possibilità che si possa arrivare ad una nuova Conferenza dei servizi, è un'opzione che il Movimento 5 stelle considera quasi una sconfitta. "Il Pd vuole infrangere definitivamente il sogno dei romani bloccando il progetto del nuovo stadio – mette le mani avanti il capogruppo M5s Paolo Ferrara – Un investimento di centinaia di milioni che porta lavoro e benessere alla città. Come avevo annunciato negli scorsi giorni stanno facendo di tutto per fermare il progetto".

L'auspicio del Capogruppo penstastellato

"Il Pd non vuole lo stadio" aveva profetizzato per ben due volte il capogruppo pentastellato, ricorrendo alla propria pagina facebook. "I nodi oggi stanno venendo al pettine" ha ribadito oggi. "Ma Zingaretti non ha piu' scuse. I pareri sono tutti positivi ma loro provano ad allungare i tempi all'infinito con indiscrezioni rilasciate esclusivamente per mettere le mani avanti. Vergognatevi". L'affondo del pentastellato, si conclude con un appello al club giallorosso "La Roma - suggerisce Ferrara - dovrebbe interdire l'ingresso allo stadio ai tesserati Pd da oggi e per i prossimi mille anni".