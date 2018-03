Stadio della Roma, Raggi esulta: "Cantone ci ha dato ragione"

Una tessera dopo l'altra, il mosaico prende forma. Il progetto dello #stadiofattobene ha infatti centrato un nuovo obiettivo. E così dopo le recenti novità legate al Ponte dei Congressi, il Campidoglio incassa un'altra buona notizia.

Il progetto targato Cinque stelle

"Finalmente ANAC ci dà ragione, attestando la fattibilità delle opere" fa sapere la Sindaca Raggi. L'ok dell'autorità nazionale anti corruzione, certifica la bontà del progetto rielaborato dell'amministrazione grillina. "E' stata ridotta la superficie commerciale ma c'è stato un aumento delle aree pubbliche e delle aree verdi con un miglioramento della mobilita' su ferro e gomma dando ragione al nuovo progetto, realizzato insieme dall'amministrazione e dalla Roma".

I tempi di realizzazione

James Pallotta, a margine di un convegno svoltosi al MIT di Boston, ha dichiarato che spera di avere lo stadio in tre anni. Per la sindaca l'iter "è a buon punto e tutto quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto". Con il via libera dell'Anac, i tempi si accorciano. "Lo stadio va in porto eccome – ha ribadito Raggi – e stanti i tempi tecnici, penso che la Roma sia pronta ad iniziare quanto prima i lavori".