Stadio della Roma: sulla viabilità c'è bisogno di un'operazione "trasparenza"

La relazione non è ancora arrivata. Il giallo sulla bozza "trafugata e contraffatta" non è stato affrontato. Ed il futuro dello stadio resta avvolto nel mistero. Una coltre spessa su cui, la commissione Trasparenza di Roma Capitale, ha deciso di fare luce.

La commissione trasparenza

"Lunedi' 4 febbraio terremo una seduta di commissione Trasparenza sullo Stadio della Roma – ha annunciato il consigliere democratico Marco Plaumbo – L'obiettivo è fare chiarezza sulle reali intenzioni dell'amministrazione comunale relativamente a questo progetto e visionare, se ce ne sarà data l'occasione, lo studio definitivo realizzato dal Politecnico di Torino sulla viabilità del quadrante della città in cui dovrà sorgere il nuovo Stadio". Per quella data la relazione dovrebbe finalmente essere portata all'attenzione del Campidoglio.

La relazione del Politecnico è un atto pubblico

L'aspettativa è palpabile. Conoscere i contenuti di quella relazione diventa essenziale per intuire quale possa essere il destino di Tor di Valle. E poichè, come ha ricordato l'ex grillina Cristina Grancio "il parere del Politecnico è un atto pubblico, pagato con i soldi pubblici" non dovrebbe essere secrato. In caso contrario, la battagliera consigliera approdata con DemA, potrebbe interessare la Procura con un apposito esposto.

L'ipotesi del Ponte di Traiano

Intanto nelle ultime 48 ore ha fatto discutere la dichiarazione rilasciata a Radio Radio dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. "Confermo quello che ha detto Giuseppe Conte. Il ponte di Traiano è un'opera attenzionata. Se fosse necessario costruirlo – ha aggiunto il titolare del MIT ai microfoni dell'emittente radiofonica – questo Governo lo farà". Per capire se sarà necessario, bisogna attendere la relazione tecnica. La bozza circolata non è però incoraggiante visto che ha definito come "catastrofica" la viabilità che lo Stadio andrebbe a generare sul quadrante. Dal Campidoglio hanno fatto sapere che sono arrivati dei correttivi e che quindi il Politecnico ha potato visionare anche altri dati, dopo l'ormai celebre "draft".

Per arrivare all'approvazione della fatidica variante al Piano Regolatore, l' Aula Giulio Cesare deve primaconoscere qual'è la valutazione del Politecnico di Torino. E non è escluso quindi che, se non dovesse rivelarsi soddisfacente, ci sarà bisogno porprio di quel ponte di Traiano che il governo "sta attenzionando". Nel frattempo in Campidoglio, i rappresentanti eletti tra le fila dell'opposizione, chiedono sia fatta chiarezza.

I flussi di traffico e l'operazione trasparenza

Intevenuto a Centro Suono Sport, Marco Palumbo ha dichiarato che, alla convocazione in Commmissione Sport, L'assessore allo Sport Daniele Frongia ci ha risposto che non parteciperà percheè non è competente in materia di stadio". Commissione inutile? Frongia non era l'unico rappresentante del governo capitolino ad esser stato invitato. "Io spero che almeno l'assessore alla Mobilità, visto che si parlerà dei flussi di traffico, parteciperà alla commissione – ha sottolineato Palumbo, ai microfoni della trasmissione Te la do io Tokyo - Faccio fatica a pensare che poseranno la prima pietra in un momento in cui la situazione della viabilità è quella che è. Poi tutto può essere" ha aggiunto il consigliere democratico. Dipende molto dal parere del Politecnico. Un motivo in più per trattarlo con la massima trasparenza.