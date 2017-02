Stadio della Roma, Berdini si prepara all’incontro: "Parnasi vuole un regalo da 600mila metri cubi"

L’As Roma è già scesa in campo. Da Spalletti a capitan Totti, i giallorossi si sono espressi in maniera inequivocabile sullo stadio. Lo hanno fatto ricorrendo alle telecamere di Sky, a Facebook ed a Twitter. Chi decide è però il Comune. Non la Regione e neppure l’As Roma. Per questo l’incontro di martedì 7 febbraio tra la società giallorossa, il costruttore Parnasi e la Giunta capitolina, risulta essere particolarmente atteso.

BERDINI E LO STADIO - “Conta il tweet di Totti, però sono le regole che fanno la differenza, altrimenti è la giungla” ha premesso l’assessore Paolo Berdini, intervistato in mattinata dal Giornale radio Rai Gr1. “Spero che lo stadio si faccia, che l'associazione sportiva Roma lo voglia fare – ha ribadito in radio l’urbanista capitolino – Se stiamo dentro le regole del piano regolatore, come dico da mesi, lo stadio si puo' e si deve fare. Sempre che la societa' receda da appetiti che credo che siano un po' troppo elevati per quell'area e per questa povera città”.

UN ESITO IMPREVEDIBILE - La posizione dell’Assessore è ulteriormente esplicitata nel corso di una Commissione parlamentare sulle periferie. “L'operatore che ha bloccato il corridoio sulla Laurentina – ha dichiarato Berdini – è lo stesso Parnasi che insieme allo stadio vuole fare 600.000 metri cubi regalati” . Il pensiero dell’Assessore è chiaro. Con queste premesse, ò’esito dell’incontro con l’As Roma e con il costruttore Parnasi, resta tutt'altro che scontato.