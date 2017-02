Lo Stadio della Roma virus del M5S. Raggi nega accordo, base e consiglieri pronti alle barricate

La base in rivolta, i consiglieri di maggioranza che si dividono e l'assessore che non si trova. Lo Stadio della Roma per il M5s sembra essere peggio del "virus che l'ha infettato" (cit. Roberta Lombardi in riferimento a Raffaele Marra). E' grande infatti la difficoltà politica di Virginia Raggi che si trova alle prese con il primo vero nodo politico della sua amministrazione. L'accordo con la Roma è praticamente fatto e all'uscita della notizia la base, già in fermento, è letteralmente esplosa. Sono in programma manifestazioni e addirittura si paventano ricorsi. Un'azione che sta facendo breccia tra i consiglieri più intransigenti il cui numero si ingrossa. Ieri si racconta fossero addirittura la maggioranza. Il rischio è quello di non avere i numeri per far passare la variante.

Si spiega così il cambio di strategia della sindaca che, per provare a spegnere l'incendio, nega l'accordo. Lo fa sul blog di Beppe Grillo, scegliendo quindi di non parlare alla città, ma ai militanti grillini. "Sullo stadio di Tor di Valle questa amministrazione non ha alcun accordo con la società. Stiamo lavorando, alacremente e con grande serietà, attraverso una delicata trattativa - ancora in corso - con gli attori in campo. E, in ossequio agli impegni presi, manteniamo il massimo riserbo su questa trattativa proprio per evitare speculazioni esterne".

A smentire la Raggi ci sono però le dichiarazioni di Baldissoni e del vicesindaco Bergamo all'uscita dell'incontro di martedì. L'accordo è nei fatti vicino ed anche i capi del movimento, Di Battista e Di Maio, si sono spesi in tv per il sì. Lo stadio, insomma, si farà.

Raggi continua a fare il pompiere lanciando la palla verso le ex amministrazioni: "Quello che forse non tutti sanno è che il progetto dello stadio a Tor di Valle lo ereditiamo dal sindaco Marino e dalla maggioranza Pd che, nel loro stile, hanno pensato più agli interessi particolari che a quelli generali, cioè di tutti i cittadini romani- prosegue Raggi- Così, al nostro insediamento, ci siamo trovati con un progetto con una eccedenza di edificazione 'solamente' del 70 per cento in più rispetto a quanto previsto dal piano regolatore generale. E, chiaramente, essendo entrati in corsa, ci siamo trovati un iter già avanzato e quasi a conclusione che, in altre parole, significa: causa multimilionaria all'orizzonte che la società potrebbe intentare contro il Comune di Roma, per via degli atti amministrativi compiuti dalla giunta Marino in accordo col Pd che hanno creato i presupposti per il mancato guadagno. Nonostante abbia detto che non ci sarà assolutamente nessuna colata di cemento, i giornali taglieranno qualche frase qui e lì come fatto ieri e spareranno i titoloni su 'M5S con i palazzinari, riempiranno Roma di cemento. Noi continuiamo a lavorare per i romani, lasciamo agli altri le chiacchiere da giornale".

A parlare della delibera votata da Marino è anche la base. Il tavolo dell'Urbanistica da settimane ha pronto l'atto per cancellare la pubblica utilità votata dalla vecchia amministrazione, passaggio giudicato indispensabile per poter discutere di una qualsiasi modifica. Gli attivisti, da tempo inascoltati, sono pronti a gesti eclatanti. Martedì porteranno la delibera alla Raggi e sono anche intenzionati a rivolgersi al Tar e alla Procura per evitare la speculazione. Lamentano, per l'ennesima volta, di essere rimasti esclusi da ogni decisione, di subire progetti calati dall'alto che cozzano con il programma elaborato e per cui il Movimento è stato votato.

E a dare ascolto alla base stavolta ci sono anche i consiglieri che, rassicurati da un parere dell'avvocatura, si sono detti pronti a votare contro qualunque variante arrivi in consiglio.

Insomma, il vicolo cieco di cui parlavamo due giorni fa. A renderlo ancora più buio la mancanza di un assessore all'Urbanistica. Il nome giusto non spunta. Fioccano al contrario i no. Ieri nel corso della riunione con i consiglieri se n'è parlato, ma non è emersa nessuna soluzione. Si continua ad aspettare il nome da Milano.