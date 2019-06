Stadio della Roma, torna in pista Fiumicino: Montino incontra i dirigenti del club giallorosso

L’empasse non si sblocca. L’appello della Sindaca è caduto nel vuoto. Basta chiacchiere, aveva dichiarato Raggi, alla vigilia dell’incontro svoltosi il 6 giugno. Ma quell’appuntamento è stato un flop: non solo l’attesa fumata bianca non è arrivata. L’incontro tra i vertici giallorossi ed i tecnici capitolini, svoltosi negli uffici dell'assessorato all' Urbanisitica dell’Eur, è servito per rilanciare il piano B: quello di spostare lo stadio e tutto il progetto che gli ruota attorno, nel vicino comune aeroportuale.

La Roma a Fiumicino

C’è stato un nuovo incontro, tra l’As Roma ed il Campidoglio. Questa volta si è tenuto lontano da occhi indiscreti e soprattutto al riparo da dichiarazioni che finiscono per alimentare speranze ed illusioni. Anche questo nuovo abboccamento non è servito a sbloccare i nodi centrali, i problemi legati alla viabilità su tutti. Per questo una delegazione, composta anche dal vicepresidente Baldissoni, giovedì 13 ha fatto visita ad Esterino Montino.

Le destinazione d'uso

Il Sindaco di Fiumicino ha più volte candidato la propria città ad ospitare il nuovo tempio giallorosso. C’è un’area di circa 350 ettari priva di vincoli, sul confine con parco Leonardo, che ha giò le necessarie destinazioni d’uso. Invece per Tor di Valle si attende ancora il voto dell’Assemblea Capitolina sulla variante urbanistica. E’un passaggio obbligato, perché il Piano Regolatore aveva stabilito che l’Ansa del Tevere dovesse ospitare aree sportive e verde pubblico. Non certo palazzi destinati ad ospitare uffici ed attività commerciali.

Il pubblico interesse

Il voto dell’Assemblea Capitolina è tutt’altro che semplice. Pesano sicuramente le vicende giudiziarie che hanno portato all'arresto di Marcello De Vito, il numero uno dell’Assemblea Capitolina. Poi c’è in sospeso la questione sul riconoscimento del pubblico interesse. IL Municipio IX, quello maggiormente coinvolto dall’operazione di Tor di Valle, si è dichiarato favorevole a ritirare il parere positivo. E’ stato rilasciato nell’estate del 2017 in una maniera che, secondo il presidente della commissione urbanistica municipale, è stato troppo frettoloso.

Le difficoltà da risolvere

Le questioni legate alla viabilità, l’assenza di certezze sulle modalità ed i tempi con cui la regione investirà sulla Roma Lido, infrastruttura considerata strategica nel dossier redatto dal Politecnico di Torino; le difficoltà registrate nell’unificazione della Via del Mare con l’Ostiense, a partire da chi dovrà pagare gli espropri, non fanno che rendere sempre più complessa la partita che AS Roma e Campidoglio stanno tentando di giocare. Secondo Antongiulio Pelonzi, capogruppo democratico in Comune, “Il progetto Stadio della Roma si e' arenato” ed ora “. La ricerca da parte della Roma di eventuali alternative progettuali conferma che la sindaca Raggi e' alla ricerca di un pretesto per avvalorale la scelta dello 'Stadio-exit”. La pista che porta a Fiumicino si fa sempre più calda. E le recenti visite dei vertici giallorossi al comune aeroportuale, lo dimostrano.