Stadio della Roma, al lavoro per il taglio della cubature: "Andiamo avanti"

“Si va avanti”. La frase che più delle altre sintetizza lo stato dell’arte, l’ha espressa Mauro Baldissoni, il direttore Generale dell’As Roma. L’incontro del dirigente giallorosso con i vertici del Campidoglio, non è stato decisivo per le sorti dello stadio della Roma. Si è trattato comunque di un incontro importante, il primo dopo la formalizzazione del parere negativo di Roma Capitale, sul progetto definitivo in discussione alla Conferenza dei Servizi.

ANCORA UN MESE - Restano quattro settimane di tempo per trovare la quadra. “Un mese per chiudere è un tempo ragionevole – ha dichiarato Marcello De Vito, presente alla riunione. Il presidente dell'Assemblea Capitolina ha poi aggiunto che – è stato avviato un tavolo per trovare la soluzione migliore”. Sulla riduzione delle cubature, Marcello De Vito ha invece fatto sapere che “ci stiamo lavorando”.

I TAVOLI E LE CUBATURE - “È stata una riunione molto costruttiva. Siamo soddisfatti – ha commentato il Vicesindaco Luca Bergamo al termine dell'incontro – ci sono dei tavoli tecnici a lavoro da dopodomani e ci rivedremo la settimana prossima per fare il punto. Siamo ottimisti”. Sul fronte giallorosso, il Direttore generale Baldissoni ha spiegato che il taglio delle cubature “ è il contenuto dei tavoli, lo lasciamo a loro e ve lo diciamo la prossima volta”. Il dirigente romanista ha subito aggiunto che “ Vogliamo fare lo stadio insieme al Comune, loro sono al lavoro con noi. Andiamo avanti – ha affermato affermato Baldissoni – e cerchiamo di farlo il prima possibile nei tempi che fanno parte del quadro”.

FAMO STO STADIO - Durante la riunione, svoltasi all’Eur, si è registrato un siparietto in Campodoglio, messo in scenda dai Consiglieri dem e degli eletti con la lista civica RomaTornaRoma . Approfittando di un momento di pausa dei lavori, al grido “stadio-stadio” sono statei esposti cartelli con la scritta #FamoStoStadio. Un richiamo all’hashtag, ispirato dalle parole di Spalletti, che tra domenica 5 e sabato 6 febbraio è divenuto virale su Facebook e Twitter.