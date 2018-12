Spray al peperoncino, nessun divieto dal Campidoglio: "E' utile per le donne"

Roma non aderisce all'appello lanciato dalla presidenza della Regione Lazio. La vendita di spray al peperoncino sarà consentita anche durante le festività natalizie. Nessuna restrizione neppure all'ingresso di grandi eventi pubblici. Non sarà vietato parteciparvi a chi porta con sè delle bombolette di spray urticante.

La scelta di Torino

Una scelta che va in controtendenza rispetto a molte altre città italiane, tra cui il capoluogo piemontese amministrato dalla cinque stelle Chiara Appendino. Nella città di Torino infatti, la Sindaca pentastellata ha disposto alcuni divieti per la notte di Capodanno. Durante i festeggiamenti in piazza Castello, non sarà infatti possibile portare bombolette spray.

Nessuna ordinanza della Sindaca

A Roma invece, come si apprende da fonti del Campidoglio, non è prevista alcuna ordinanza della Sindaca. Fonti vicine a Virginia Raggi attestano che la prima cittadina " non intende vietare uno strumento che le donne utilizzano per difendersi e che ha consentito a tante ragazze di salvarsi". Per la Sindaca bisogna piuttosto "punire severamente chi ne fa un uso distorto e criminale". Una scelta che va in controtendenza rispetto

L'appello di Leodori

Il Campidoglio non ha aderito quindi all'invito che il presidente del Consiglio regionale, Daniele Leodori, aveva rivolto a tutti i comuni del Lazio. "A Roma e in alcune province del Lazio, in questi ultimi 2 anni, sono cresciuti i casi in cui si è utilizzato lo spray come strumento di offesa" aveva ricodato Leodori" dal momento che viene "spruzzato per rapine, per rubare orologi, per creare disordine in un supermercato e fuggire con la cassa."

L'abuso degli spray urticanti

A fronte di uno strumento utile per l'autodifesa, "sono molti i casi d'abuso per bravata, ovvero per vedere che effetto fa in un bar, in una discoteca o in un concerto". Da qui la richiesta, rivolta ai Sindaci della Regione, di vietarne la vendita sotto le festività ma anche "impedire l'ingresso di questi strumenti nei luoghi in cui si svolgeranno eventi pubblici". L'invito, raccolto subito dal Comune di Velletri, non ha trovato però la sponda del Campidoglio.