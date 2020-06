Via libera agli spostamenti tra regioni: le regole nel Lazio. Resta il divieto per chi ha più di 37.5 di febbre

Da oggi mercoledì 3 giugno riaprono i confini tra le regioni italiane dopo il lockdown. Nel Lazio gli spostamenti sono fissati da un'ordinanza firmata ieri dal governatore Nicola Zingaretti.

Punto principale della normativa: come già stabilito dal Ministero dei Trasporti, non è consentito l'ingresso e non sono consentiti gli spostamenti all'interno della regione a chi presenta sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi. Inoltre non è consentito l'ingresso neanche a persone già sottoposte a sorveglianza sanitaria o che sono in isolamento fiduciario.

Su treni, aerei e navi gli operatori dovranno provvedere alla misurazione della febbre ai passeggeri all'imbarco. Le persone residenti in regioni diverse dal Lazio che, allo sbarco, presenteranno temperatura superiore a 37,5 gradi dovranno contattare il numero unico regionale dedicato 800.118.800. Eventualmente dovranno sottoporsi a test molecolare e poi al tampone presso le stazioni ‘drive in'. Fino all'esito diagnostico dovranno restare in isolamento presso il loro domicilio.

Nessun termoscanner in stazione all'arrivo

La misurazione della temperatura allo sbarco però è prevista solo per aerei e navi. Non per i treni. "I vettori e gli armatori del trasporto interregionale aereo e marittimo del porto di Civitavecchia provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri anche allo sbarco" è scritto nel documento. Mancano le stazioni dei treni.

Sul punto la regione Lazio precisa ieri in serata che "il divieto di circolare con una temperatura superiore a 37,5 è già previsto dal Dpcm del 26 aprile 2020. L'ordinanza regionale si limita a ribadire tale prescrizione stabilita dal governo, non ad istituirla. L'ordinanza regionale rafforza le misure di contact tracing prendendo in carico il cittadino qualora sia riscontrata una temperatura maggiore del 37,5 e avviando i controlli preposti".