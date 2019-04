Emergenza abitativa, il Pd di Roma apre le sezioni per 'sportelli casa'

Da Testaccio a Centocelle, il Pd di Roma apre le sue sezioni per dare ascolto quanti hanno problemi abitativi. 'Sportelli casa' dislocati sul territorio che apriranno in date e orari stabiliti di volta in volta. Un primo calendario è già stato fissato tra aprile e maggio, "anche se presto renderemo pubblici i nuovi appuntamenti”, ha spiegato Yuri Trombetti, responsabile Casa del Pd della Capitale. “Da tempo diciamo che il ‘nuovo Pd’ deve tornare a stare nei territori e questo è uno dei modi con cui abbiamo deciso di farlo”.

Dal tema dell'edilizia sovvenzionata a quella nei piani di zona passando alle problematiche legate agli alloggi Ater. “Nelle sezioni ci saranno sia i segretari e iscritti del partito sia una serie di esperti che potranno dare risposte, indirizzare e aiutare quanti hanno problemi in tema abitativo. Forniremo inoltre informazioni sui provvedimenti varati dalle istituzioni e raccoglieremo segnalazioni e suggerimenti per una nuova politica dell'abitare. Si tratta di una decisione importante perché è la prima volta dopo tanto tempo che il Pd decide di avviare un’operazione così strutturata in tutti i quartieri", continua

"Mentre il Campidoglio di Virginia Raggi è tutto fermo e non è più nemmeno stato approvato il piano per l’emergenza abitativa che era stato annunciato dall’ex assessore Mazzillo, in tema di politiche abitative guardiamo alla Regione Lazio di Nicola Zingaretti che ha recentemente lanciato un piano di frazionamento che porterà 708 nuovi alloggi nelle case Ater o al cosiddetto ‘modello Carlo Felice’ per gli sgomberi delle occupazioni che impone prima di trovare delle alternative. Il Pd torna ad occuparsi del tema della casa”.

Da Centocelle a Testaccio, da Pietralata e passando per Nuovo Salario, Grottaperfetta e borgata Finocchio. Il primo appuntamento è il 13 aprile mentre l'ultimo di quelli annunciati è il 15 maggio. "Ma ne seguiranno altri".