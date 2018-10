Uno sponsor per l'erede di Spelacchio: il Comune di Roma a caccia di competitor per l'albero di Natale

L'erede di Spelacchio arriverà grazie ad uno sponsor. E' quanto si evince da un avviso pubblicato dal Comune di Roma nel quale si rende noto che è arrivata una "proposta di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del tradizionale albero di Natale in piazza Venezia". Scopo dell'avviso pubblicato dal Comune è quello di ottemperare al regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni che prevede l'avviso pubblico per procacciare "eventuali proposte di sponsorizzazione migliorative, esclusivamente tecniche, da comparare a quella ricevuta". Quella arrivata sinora ha un valore dichiarato di 376.100,00 oltre all'Iva.

"La sponsorizzazione", si legge nell'avviso, "ha per oggetto la realizzazione, senza alcun costo per l'Amministrazione, del tradizionale "Albero di Natale di Roma" dall'8.12.2018 al 6.01.2019. Le controproposte dovranno arrivare sul tavolo del Campidoglio entro il 12 novembre. A carico del vincitore sarà la selezione dell'albero di tipo naturale; il taglio, il trasporto, l'issaggio e il montaggio; la messa in sicurezza; gli allestimenti, gli allacciamenti e consumi elettrici; la decorazione, la pulizia e la sorveglianza.

Il Comune di Roma prescrive anche delle caratteristiche. L'abete dovrà essere di tipo naturale. L'addobbo fatto solo con elementi legati alla tradizione decorativa degli alberi di Natale: rosso e argento i colori ordinati dal Comune. Il puntale non potrà recare riferimenti allo sponsor. Le luci dovranno essere a led con tonalità calda nelle ore serali. Sono consentiti si legge "effetti dinamici poco invasivi".

Lo sponsor potrà essere inserito su tre lati del basamento su quattro. Inoltre sempre lo sponsor potrà personalizzare 100 sfere dell'addobbo. Nella proposta potrà essere inserito anche uno schermo led dove, eventualmente, far comparire lo sponsor.

Dopo le polemiche dello scorso anno, il Comune a trazione grillina per evitare una nuova figuraccia si era mosso per tempo pubblicando un bando pubblico. Lo scorso 16 luglio però, all'apertura delle buste, la scoperta del bando deserto. Ora si sceglie la strada della sponsorizzazione, battuta nella maggior parte delle città italiane ed europee. La proposta c'è. Ora se ne cerca una migliore. Spelacchio comunque avrà un degno erede.