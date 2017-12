Spelacchio ha le ore contate: "Sta morendo, non ha speranza"

Spelacchio sta morendo e forse non vedrà neanche il natale. L'albero di piazza Venezia, diventato famoso in tutto il mondo per la sua "essenzialità" prima e per il suo costo poi, ha le ore contate. A lanciare l'allarme è Giuseppe Barbera, professore ordinario di Colture arboree all'Università di Palermo, che intervistato dal 'Corriere della Sera' ha avanzato una tesi drastica: "L'abete rosso di piazza Venezia sta morendo. Non ha speranze".

L'esperto spiega che a rovinare l'albero della Capitale è stato soprattutto il trasporto dalla Val di Fiemme a Roma. "Al momento della partenza la parte aerea della pianta era certamente sana, all'apparenza, nel trapianto ci deve essere stato un danneggiamento, di cui un occhio esperto doveva accorgersi".

Secondo l'esperto però il problema principale sono le radici: "Sta perdendo le foglie, il che vuol dire che o non ci sono radici, o magari sono state mal protette al momento dell'espianto o mal messe nel momento di cui è stato ripiantato in vaso. Ma sicuramente la questione è un cattivo funzionamento dell'apparato radicale".

Alla domanda della giornalista che chiede: vivrà almeno fino a Natale? "No, ormai è irrecuperabile", conclude Barbera, "all'ora del panettone 'Spelacchio' arriverà totalmente spelacchiato".

Il M5s intanto continua nella difesa dell'albero. E' Andrea Coia, presidente della Commissione Commercio del Comune di Roma, intervenuto ai microfoni della trasmissione "Ho scelto Cusano - Dentro la notizia" a dire che "alla pioggia di critiche siamo abituati. L'ironia è una cosa positiva, però quando diventa troppo intensa stanca. Io ho visto l'albero di notte con le luci di Acea ed è bellissimo. Far vedere le foto di quando veniva montato e non aveva nessun addobbo è sbagliato. C'è stata una strumentalizzazione che ci puo' anche stare, ma forse sarebbe bello parlare dei temi della città e di tutto quello che sta facendo l'amministrazione 5 stelle".