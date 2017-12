Spelacchio, il Codacons: "Va rimosso, figuraccia mondiale". Alla Corte dei Conti un esposto per danno erariale

Rimuovere immediatamente Spelacchio. La vergogna del Natale romano deve lasciare piazza Venezia. A chiederlo è il Codacons, che diffida il Comune di Roma e rende noto il contenuto dell'esposto depositato alla Corte dei Conti in cui si chiede di indagare l'amministrazione comunale per danni erariali.

"E' evidente che in queste condizioni Spelacchio non può più rimanere a Piazza Venezia e deve essere rimosso con urgenza - spiega il presidente Carlo Rienzi - questo perchè l'albero appare in uno stato pietoso tale da offendere i romani e i tanti turisti che in questi giorni visitano la capitale, e nell'interesse della città è preferibile una piazza senza albero a una piazza con un albero secco, spelacchiato e morente, che configura una figuraccia mondiale per Roma".

L'associazione ha depositato un esposto alla Corte dei Conti del Lazio in cui si chiede di aprire un'indagine sulle spese sostenute dall'amministrazione per l'albero di Natale di piazza Venezia, e accertare eventuali danni erariali per la collettività, disponendo le misure del caso. Al momento è nota la cifra messa a disposizione dal Comune con un affidamento diretto a novembre (circa 50mila euro), e il Campidoglio ha spiegato di non averla ancora saldata. Nel frattempo ha avviato un'indagine interna per capire quando e come l'albero triste sorto a simbolo di decadenza della città si sia potuto ridurre in questo stato pietoso.

Nell'esposto il Codacons sottolinea "la necessità di un intervento per verificare la questione legata ai fondi spesi, a volte in maniera immotivata e dannosa per l'erario, per l'acquisto di bene poi rilevatisi totalmente inutili - come nel caso dell'albero di piazza Venezia, acquistato pochi giorni fa ed ormai prossimo alla morte - a discapito di tanti servizi, utili alla collettività, che, invece, non vengono presi in considerazione".