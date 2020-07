Spelacchio, partita la ricerca dello sponsor: quest'anno l'albero di Natale sarà a piazza del Popolo

Il Campidoglio ha avviato la ricerca degli sponsor per il tradizionale albero di Natale. Quest’anno, però, il classico abete non sarà posizionato a piazza Venezia.

La nuova sede

Lo spazio destinato ad accogliere Spelacchio è infatti piazza del Popolo. L’amministrazione cittadina, attraverso un avviso pubblico, ha infatti iniziato a sondare il terreno per individuare i soggetti interessati ad allestire il nuovo Spelacchio. Non sarà nella sede a cui i cittadini sono abituati a trovarlo. Anche perchè, a piazza Venezia, è presente il cantiere della Metro C.

L'avviso pubblico

Entro il 4 settembre i soggetti interessati ad allestire l’albero ed anche a predisporre delle “attività di intrattenimento destinate ai bambini ed alle loro famiglie” dovranno farlo sapendo che la sede prescelta non è quella che la tradizione gli ha deputato. Il futuro sponsor, oltre ad assolvere agli oneri necessari per allestire l'albero ed intrattenere i bambini, dovrà anche occuparsi di diffondere dei messaggi istituzionali, concordati con l'amminsitrazione, su uno schermo led opportunamente predisposto.

Niente piazza Venezia

L’abete, per le festività 2020/2021 quindi non sarà posizionato difronte all’Altare della Patria, bensì “nell’ emiclo late Tevere” di Piazza del Popolo. Una location del tutto originale per la Capitale. Finora infatti, piazza del Popolo, era stata la sede dell’abete natalizio di Latina. Nessuna sorpresa, quindi, se l’8 dicembre, nel tradizionale giorno dell'Immacolata Concezione, non ci saranno operai pronti ad allestire il colossale abete natalizio. L’appuntamento con Spelacchio non è rimandato. Semplicemente quest'anno, il Campidoglio, ha deciso di trovargli un'altra prestigiosa destinazione.