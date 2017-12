Spelacchio, il capogruppo M5s Ferrara: "Albero? Ai romani interessano bus e strade riparate"

Spelacchio tiene banco, anche da morto. Prima difeso, ora oggetto di ammissioni da parte della giunta pentastellata, l'albero di piazza Venezia imbarazza sempre di più il Movimento Cinque Stelle. Anche Paolo Ferrara, capogruppo grillino sempre pronto a difendere l'indifendibile e a proporre verità alternative, deve arrendersi di fronte all'evidenza. Lo fa però cercando di spostare l'attenzione su quanto fatto dalla giunta Raggi.

Intervistato da Radio Cusano Campus afferma: "Stiamo cercando di capire cosa è successo. Purtroppo ci si concentra solo sull'albero di Natale e non si fa informazione su tematiche molto più importanti. L'albero di Natale di sera è bellissimo, andate a vederlo, ha un'illuminazione bellissima. Si è voluto cavalcare questa vicenda, che ai romani interessa veramente poco. I romani vogliono servizi puntuali, vogliono che l'autobus passi puntuale, che le strade vengano riparate, noi stiamo facendo questo".

Ferrara quindi aggiunge: "L'albero di Natale è una cosa bella che va rispettata l'anno prossimo cercheremo di fare di meglio se non è piaciuto, ma a noi interessa dare un segnale per quello che riguarda i servizi sociali, i più deboli, per consegnare ai romani una città migliore dopo che è stata devastata dalle precedenti amministrazioni. Non si puo' giudicare un'amministrazione per un albero di Natale. In generale le cose stanno andando molto bene, la sindaca sta facendo benissimo".

Sul terreno di Ferrara scende Marco Palumbo, consigliere del gruppo capitolino Pd: "I romani vogliono servizi efficienti, vogliono che l'autobus passi puntuale, che le strade vengano riparate" e aggiungiamo che i cassonetti vengano svuotati, i rifiuti vengano tolti e che le metropolitane funzionino. Purtroppo a Roma tutto questo non funziona. Per una volta pero' mi trovo d'accordo con Ferrara: è verissimo che l'albero di Natale a piazza Venezia è un di più, un abbellimento della Città, un simbolo che molti cittadini realizzano facilmente nelle proprie case. Spelacchio però è l'esempio dell'eclatante incapacità di gestire anche una cosa semplice come fare un albero di Natale e purtroppo, caro Ferrara, rappresenta fin troppo bene la vostra incapacità di governo".

Il vicesegretario del Pd del Lazio Enzo Foschi: "La surreale vicenda di 'Spelacchio' dimostra come i 5 Stelle siano incapaci anche di realizzare un albero di Natale. Figuriamoci a governare l'Italia". Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia: "Un pensiero commosso a 'Spelacchio', il povero albero di Natale di Roma morto di tristezza e incuria sotto l'amministrazione grillina. Immagine sintomatica di come è ridotta la Capitale nell'era di Virginia Raggi".