"Spelacchio era perfetto. Ridotto così durante l'allestimento del Comune"

La telenovela Spelacchio va avanti. La stroria dell'albero di natale di piazza Venezia continua ad imperversare sui social, generando commenti e condivisioni. Imperversa anche il vento che ha ulteriormente colpito il già debilitato abete. Ieri si presentava con ancora meno foglie, sempre più minimal, sempre più spelacchiato. Immancabili le foto a ritrarlo nella sua condizione ormai semre più precaria.

Ieri però ha parlato anche uno dei padri di Spelacchio. Intervistato in radio da Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Ilario Cavanda, tecnico forestale della comunità di Fiemme, in Trentino ha provato a fare chiarezza sulla vicenda.

Lei ha coltivato e spedito a Roma l'ormai celebre 'Spelacchio': era così già al momento della partenza?

"No, vi posso garantire che l'albero era in perfette condizioni. Sono diversi anni che forniamo uno o due alberi di Natale a Roma, e vista l'importanza della città, forniamo sempre alberi in perfette condizioni, ve lo garantisco".

Oggi però non sembra proprio così, avrà visto anche lei...

"Certamente, purtroppo le ho viste anche io. Non so cosa può esser successo, da qui è partito in condizione perfette, lo abbiamo consegnato sano. Ora mi sembra un po' spelacchiato, aLmeno da quanto si vede nelle foto".

Che differenze vede tra l'albero che ha inviato lei?

"Questo attuale possiede meno rami. Gestire un albero di queste dimensioni è difficile, la fase di allestimento è molto delicata".

L'inquinamento di Roma o altri fattori ambientali possono aver peggiorato lo stato dell'albero?

"No, non credo".

Non si può fare nulla per migliorarlo?

"Temo di no. Sono molto dispiaciuto, ci siamo rimasti male tutti, è stato un lavoro di una settimana con dieci persone coinvolte".

Come si spiega questo risultato?

"Può esser successo qualcosa o durante la spedizione, oppure durante l'allestimento. La spedizione la vedo improbabile: l'albero viene solo caricato sul camion".



Quindi il problema si è verificato nell'allestimento, gestito dal Comune di Roma?

"Si nel senso che da qui è partito come ogni anno in perfette condizioni".