L'assessore Meloni su Spelacchio: "E' diventato una star e ha portato turisti"

"#GrazieSpelacchio! Pare proprio che il nostro albero di Natale sia diventato la mascotte internazionale delle feste, soprattutto fra i turisti". A esultare aggiungendo la ciliegina sulla torta alle telenovela più in voga del Natale romano, è l'assessore al Turismo Adriano Meloni. Da un’indagine di Manet Mobile, nuova start up romana del turismo, risulta che nell’ultima settimana i turisti passati per Piazza Venezia siano aumentati del 10%. E pare proprio per omaggiare lui, l'albero triste dai rami secchi e spogli.

E allora Meloni approfitta per fare di necessità virtù. "Spelacchio", così soprannominato inizialmente dal giornalista Vittorio Zucconi, sarà anche bruttarello ed è innegabile. Ma la sua fama cresciuta a dismisura sui social network in pochi giorni lo ha quasi trasformato in un'attrattiva. "E' piaciuto in particolar modo ai visitatori fra i 18 e i 45 anni, che hanno affollato la piazza creando una bella atmosfera natalizia" ha aggiunto l'assessore, che ieri a margine della seduta del Consiglio comunale si era fatto scappare un "dai, fa tenerezza". "Un successo - ha poi concluso - dovuto in larga misura anche alla stampa, che ringrazio, perché ci ha aiutati a pubblicizzare Spelacchio facendolo diventare una star".

Mentre la sindaca Virginia Raggi sulla vicenda ha fatto sapere di aver avviato un'indagine interna per chiarire tutti gli aspetti del caso: chi ha ridotto l'abete rosso di piazza Venezia a zimbello delle feste natalizie? "Voglio rassicurare tutti: abbiamo avviato un'indagine interna per capire esattamente di chi sia la responsabilità". Poi, anche lei, cerca di stemperare: "Prendiamola con un sorriso, a Spelacchio si sono affezionati tutti e poi ci sono problemi ben più gravi".