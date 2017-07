Rifiuti, contro cicche e cartacce tornano le 'Green machine': "Roma pulita entro un anno"

Le 'Green machine' tornano a pulire le strade di Roma. Acquistate da Ama nel 2009, ferme dal 2013, le spazzatrici a conduzione manuale pensate per marciapiedi e aree pedonali verranno rimesse in funzione dalla municipalizzata guidata da Lorenzo Bagnacani. Lunedì 24 luglio si parte con i primi due itinerari, Trevi e Ostia Ponente, a cui se ne aggiungeranno altri 16 entro il 18 settembre, per un totale di 50 vie coinvolte. Un'operazione di "ottimizzazione" delle risorse già in capo alla municipalizzata capitolina, ha spiegato l'assessora all'Ambiente Pinuccia Montanari, con l'intento di raggiungere l'obiettivo di "una Roma Pulita". Una vera e propria "scoperta", l'annuncio della sindaca Virginia Raggi in conferenza stampa alla sede Ama di via Sannio: "Questi 67 macchinari possono fornire un aiuto importante per la pulizia della nostra città ma sono rimasti fermi per anni. Noi abbiamo deciso di riutilizzarle continuando sulla strada del taglio agli sprechi e dell'utilizzo delle risorse già in capo ad Ama".

Le 'Green machine'

Sono circa venti, su un totale di 67 macchinari, le prime 'Green machine' che da lunedì 24 luglio verranno rimesse al lavoro per le strade di Roma. Si tratta di spazzatrici aspiranti a conduzione manuale con un'autonomia operativa di 8 ore. Sono già disponibili nella flotta di Ama e "sono molto utili là dove le spazzatrici stradali non possono arrivare, marciapiedi e aree pedonali". Permettono di pulire, spiega una nota Ama, "ampi spazi all'aperto con un singolo operatore". Nelle loro spazzole rotanti dovrebbero finire principalmente tutti quei rifiuti spesso accumulati ai lati dei marciapiedi che vengono spesso presi a simbolo del 'degrado cittadino': mozziconi di sigarette, deiezioni canine, foglie e volantini. Questi macchinari sono inoltre dotati di "ventole di compattazione che riducono foglie e altri rifiuti ad un terzo della dimensione consentendo una maggiore produttività. Sono inoltre presenti un impianto di abbattimento delle polveri, spruzzatori d'acqua collocati sulle spazzole rotanti, un contenitore da 120 litri per i detriti/rifiuti".

Acquistate, abbandonate, recuperate

Una storia, quella delle 'Green machine', che "ci ha lasciato perplessi" ha spiegato Montanari. Le 67 'Green machine' erano infatti state acquistate nel 2009 per un costo complessivo di circa 2 milioni di euro, 30 mila euro per ognuna, ma sono rimaste in azione solo fino al 2013 quando, "con il cambio del modello di servizio di igiene urbana, sono state abbandonate in diversi depositi Ama". Poi la "segnalazione da parte del presidente della commissione capitolina Ambiente, Daniele Diaco" e la rimessa in funzione grazie a una collaborazione tra Ama, il Campidoglio e l'assessorato alla Sostenibilità Ambientale. Una decisione "doverosa", per usare la definizione di Bagnacani, "dal momento che l'ammortamento per questo investimento verrà completato nel 2020". Anche la manutenzione necessaria al loro utilizzo, ha promesso l'ammistratore di Ama Bagnacani, "sarà impostata verso la massima parsimonia". Nel 2010 "era stato attivato un 'full service' da 470 euro al mese per ogni singola macchina ma noi non prenderemo questa strada" ha spiegato. "Garantiremo la continuità del servizio avvalendoci delle nostre professionalità e con un investimento minimo per l'acquisto dei pezzi di ricambio".

Il cronoprogramma degli itinerari

Dal 24 luglio al 18 settembre entreranno progressivamente in servizio 18 itinerari, per un totale di 50 vie coinvolte. Si parte lunedì da Trevi (I municipio) e da Ostia Ponente (X municipio). Di seguito: Delle Vittorie e Testaccio (I Municipio) dal 31 luglio; Casal Bertone (IV Municipio) e Montagnola (VIII Municipio) dal 7 agosto; Verano (II municipio), Centocelle (V Municipio), Marconi (XI Municipio) dal 28 agosto; Montesacro (III Municipio), Don Bosco (VII Municipio), Gianicolense (XII Municipio) dal 4 settembre; Piazza del Popolo (I Municipio), San Pietro (XIII municipio), Ponte Milvio (XV Municipio); Navona, Spagna, Termini (I Municipio) dal 18 settembre.

Obiettivo 'Roma Pulita' entro un anno

A meno di 24 ore dall'ultima Indagine diffusa dall'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, dalla quale arriva una netta bocciatura da parte dei cittadini in relazione alla pulizia stradale, la presentazione appare come una prima risposta. "Oggi consegniamo alla città un altro pezzetto che può aiutare a tenere pulite le nostre strade" le parole della sindaca. "Rimetterle in funzione va nella direzione del percorso da noi intrapreso di una città pulita anche nei particolari" le parole di Montanari. Un obiettivo, quello di Roma Pulita, "che pensiamo si possa raggiungere durante l'anno che abbiamo di fronte" ha spiegato Bagnacani ai cronisti.

Appello ai romani: "Roma è casa tua"

Mozziconi di sigaretta e cartacce, deiezioni canine e volantini. La loro pulizia chiama in causa direttamente anche i cittadini. "In questa situazione tutti devono fare la loro parte" le parole di Raggi. "Noi siamo i primi a doverci impegnare ma invitiamo i cittadini a tenere pulito. Se subito dopo il passaggio di una green machine c'è chi butta fazzoletti di carta o cicche a terra possiamo metterne in funzione anche duemila e la città sarà sempre sporca".