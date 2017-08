"Se tirano qualcosa, spaccategli un braccio": polemiche sulla frase del poliziotto

Giornata di tensione a Roma tra piazza Indipendenza e Termini. Oggi la Polizia è dovuta intervenire per sgomberare l'immobile di via Curtatone [leggi la notizia completa]. Dopo gli scontri di questa mattina le proteste dei rifugiati non si sono fermate. Il gruppo di persone si è messo in marcia raggiungendo Termini [qui il resoconto con il video].

Qui però le forze dell'ordine hanno nuovamente caricato i rifugiati che sono fuggiti in direzione della stazione. La polizia in assetto antisommossa ha continuato l'inseguimento.

Durante i concitati momenti il funzionario che guidava la celere ha gridato: "Devono sparire, peggio per loro. Se tirano qualcosa spaccategli un braccio", come si può ascoltare in un video di La Repubblica. La Questura, così, ha deciso di vederci chiaro e così "sono in corso approfondimenti da parte della questura per accertare eventuali irregolarità".