Sanità privata, sospeso lo sciopero del 20 settembre: "Riaperta la trattativa per il rinnovo del contratto"

Sospeso lo sciopero della sanità privata previsto per il 20 settembre. La mobilitazione, indetta a livello nazionale, avrebbe coinvolto anche i 25mila lavoratori delle strutture accreditate della regione che forniscono circa un terzo del servizio sanitario regionale complessivo. La decisione è stata presa ieri al termine di un incontro con il neo ministro della Salute, Roberto Speranza, il presidente della Conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini, le delegazioni di Aris e Aiop e le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl. Al centro della discussione il rinnovo del contratto nazionale per i dipendenti di questo settore che è fermo da 12 anni con conseguente disparità di trattamento rispetto ai colleghi del comparto pubblico. Dopo mesi di stallo, il tavolo di ieri ha riaperto la trattativa.

“Dopo gli scioperi, le mobilitazioni nazionali dei mesi scorsi e l’importante e positivo interessamento del Ministro Speranza, abbiamo preso atto della volontà delle parti datoriali di riprendere le trattative, con un incontro il prossimo 19 settembre che avrà al centro il tema della valutazione delle disponibilità economiche utili alla sottoscrizione del Contratto collettino nazionale e la definizione del calendario di successivi incontri”, affermano Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl. Lo sciopero è quindi sospeso “fermo restando che rimane confermato lo stato di agitazione e le mobilitazioni già concordate sui territori al fine di sostenere il tavolo e la vertenza nazionale”.

Il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini ha sottolineato “tre elementi positivi". Eccoli: "Prima di tutto l'attenzione prestata dal neo Ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha voluto introdurre ed aprire il confronto su questo tema. Poi la disponibilità da parte delle organizzazioni datoriali a riprendere le trattative. Infine, fermo restando lo stato di agitazione, le organizzazioni sindacali hanno deciso di sospendere lo sciopero previsto per il prossimo 20 settembre. Da parte nostra” ha concluso Bonaccini “c’è grande attenzione e sensibilità su questo tema, ma occorre grande senso di responsabilità da parte di tutti per arrivare in tempi celeri alla firma del contratto”.