Piani di zona Colle Monfortani e Castelverde, sopralluogo di Lombardi: "Mappatura dei problemi con VI municipio"

La presidente della commissione regionale sui piani di zona, Roberta Lombardi, ha effettuato due sopralluoghi, uno a Colle Monfortani e uno a Castelverde, insieme al presidente del VI municipio, Roberto Romanella, e all'assessore all'Urbanistica, Sergio Nicastro.

"È emersa l'importanza di strumenti, a sostegno dei nuclei familiari interessati, come il decreto Milleproroghe e la Legge Regionale 7/2020", commenta Lombardi. "Con il primo vengono sbloccati fondi per un importo complessivo di 56 milioni di euro per il completamento dei piani di zona", continua. "Con la legge regionale sarà possibile utilizzare somme appositamente stanziate per il completamento delle opere di urbanizzazione nei piani di zona".

Numerose le problematiche emerse nel corso dei sopralluoghi, "dal mancato completamento delle opere di urbanizzazione, viabilità e pubblica illuminazione, ai problemi di sicurezza e decoro, nonché gli ostacoli di natura burocratica che rallentano i processi in atto e la difficoltà ad entrare in possesso degli alloggi a causa dell’impossibilità di terminare i lavori per alcune inadempienze da parte dell’operatore economico". Così, annuncia Lombardi, "ho avviato una collaborazione con il VI Municipio con il quale si sta valutando di effettuare una mappatura capillare del piano di zona B4 Castelverde al fine di evidenziarne tutti i problemi e cercare di salvaguardare la finalità pubblica degli interventi messi in atto".