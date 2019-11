I romani bocciano Raggi, la Sindaca non commenta: il centrodestra si compatta per prendere Roma

Se si andasse alle urne oggi solo 10 romani su 100 voterebbero Virginia Raggi, "bocciata" per il suo operato da 8 cittadini su 10. E severo il giudizio sulla prima cittadina che emerge dal sondaggio realizzato da Tecné per l'Agenzia DIRE sulle intenzioni di voto a Roma in vista delle elezioni amministrative 2021.

Raggi "bocciata" non commenta

Da Amburgo, dove è impegnata nel Viaggio della Memoria con gli studenti, la Sindaca non commenta i dati, preferendo invece inviare una risposta a Matteo Salvini.

Ci prova invece Giuliano Pacetti, capogruppo del M5s in Campidoglio: "In merito alle intenzioni di voto (preso atto della dubbia rappresentatività del campione) il dato che emerge con forza è quello della astensione/incertezza. Mi pongo tuttavia una domanda: se incrociamo i dati tra le intenzioni di voto al candidato sindaco e quelle ai partiti, la Meloni mediamente è data al 28%, ma la somma di Lega e FDI è pari al 38%. E stessa cosa vale per Raggi/Di Battista: dati mediamente al 12% ma il M5S al 18%. Sui giudizi sui candidati - scrive su Facebook il consigliere comunale - mi colpisce che Raggi, che sconta di essere il sindaco in carica (questa è prassi) ha sì un giudizio negativo (e dunque l’80% non la rivoterebbe) ma neppure gli altri candidati convincono, visto che ricevono un voto compreso tra 1 e 5 anche gli altri potenziali sindaci (Calenda 56%, Meloni 54%, Di Battista 65%)".

Giorgia Meloni: il sindaco che piace ai romani e a Salvini

Uno studio che, sebbene a quasi due anni dalla tornata elettorale, evidenzia la preferenza dei romani per Giorgia Meloni sindaco. La leader di Fratelli d'Italia, in una corsa a tre al primo turno insieme a Carlo Calenda e Virginia Raggi, sarebbe avanti con il 27% seguita dall'ex dem al 19% e dalla sindaca uscente al 10. Meloni, secondo il sondaggio di Tecnè, assestandosi al 28%, vincerebbe anche tutti i probabili ballottaggi: con Calenda (20%), con Raggi (12%) e anche con un eventuale Di Battista candidato sindaco (13%).

Una figura quella di Giorgia Meloni che anche il leader della Lega, Matteo Salvini, vedrebbe di buon occhio alla guida del Campidoglio: di centrodestra, romana ma soprattutto diretta temibile concorrente a livello nazionale. Meglio relegarla nella Capitale.

Fratelli d'Italia: "Si parli di temi"

Sui nomi, da qui al 2021, il centrodestra avrà di che discutere. "Ma il dibattito da condurre sarà quello sui temi" - avverte il capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Andrea De Priamo.

"C'è la necessità di unire e fare un lavoro tra tutte le forze politiche sul tema di Roma Capitale come poteri e risorse, che è la madre di tutte le battaglie per risollevare la città. Siamo felici come Fdi del 20% che emerge da questo sondaggio e ci lancia come seconda forza politica di Roma e che può ragionevolmente puntare a essere la prima, oltreché del grande risultato di coalizione del centrodestra. Abbiamo la volontà di mettere in campo le migliori scelte e proposte per la città" - ha detto a margine della presentazione del sondaggio di Tecnè per DIRE.

La Lega apre alla riforma istituzionale di Roma

Un assetto istituzionale, quello di Roma, "vecchio e da rivedere" anche per il capogruppo della Lega in Comune, Maurizio Politi.

"Serve una riforma di Roma Capitale: una riforma governativa che risolva questioni istituzionali e di poteri a partire dalle competenze specifiche sui trasporti e sui rifiuti. Rendere Roma autonoma da questo punto di vista aiuterà il prossimo sindaco, che - ha assicurato Politi - sarà romano, di centrodestra e con esperienza istituzionale di governo nella Capitale".

La Lega è pronta a prendersi Roma: il 28 novembre presenterà le linee guida del programma, "che poi vedremo anche insieme agli alleati, con il caposaldo che sarà una vera riforma istituzionale di Roma Capitale".

La senatrice Binetti: "Roma ha bisogno di fugura moderata"

Una corsa a tre tra Giorgia Meloni, Carlo Calenda e un candidato M5S per diventare sindaco di Roma non avrebbe storia, "sarebbe in discesa" per la leader di Fratelli d'Italia. Oltre al sondaggio ne è convinta anche Paola Binetti, senatrice Udc, intervenuta in Senato alla presentazione dello studio Tecnè.

"Il M5s non avrebbe alcuna chance - spiega Binetti- e Calenda non viene percepito come romano dai romani. È un'ottima persona ma ha appena detto che si vergogna di essere stato al Pd. Dubito quindi che possa essere un candidato Pd. Il Partito democratico è quello col consenso maggiore in città, ma credo che debba avere un candidato più credibile e accettabile di Calenda. Roma ha bisogno di una figura del centro: liberale, moderato e di ispirazione cattolica in grado di abbracciare la città".

Il Pd alla ricerca del candidato: tra i nomi Morassut e Calenda

Sul versante del centrosinistra idee ancora confuse: nel Pd Roberto Morassut, deputato ed ex assessore all'urbanistica di Veltroni, si propone; Calenda pur fuoriuscito dal Partito dem "se la sente" e trova la sfida romana "interessante"; tra gli outsider il nome che circola è quello dell'attuale minisindaco del Municipio III ed ex assessore di Ignazio Marino, Giovanni Caudo.

Non ne fa cenno Astorre, senatore e segretario regionale del Pd Lazio: "Roma ha bisogno di una svolta raggiungibile grazie ad una visione più ampia della città. Mi dispiace che nel sondaggio non ci siano candidati Pd il primo partito a Roma" - ha commentato il dem.

"Rifiuti, strade, trasporto pubblico, traffico. Problemi noti a Roma che abbiamo rilevato da tre anni, non sorprende che l'82% dei romani oggi bocci la giunta Raggi. L'indagine rappresenta un termometro di problemi assolutamente acuti e percepiti quotidianamente".