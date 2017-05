Raggi, il vento a Roma non sta cambiando: per i romani rifiuti e trasporti sono peggiorati

A quasi un anno di distanza dalle elezioni che decretarono con maggioranza bulgara la vittoria del M5S in Campidoglio e che portarono Virginia Raggi alla guida della città, i romani fanno pollice verso alla sindaca e alla sua giunta. Secondo il sondaggio Index Research, reso noto ieri dalla trasmissione Piazza Pulita, la Capitale non sta meglio di un anno fa, anzi. Rifiuti e trasporti in cima alla lista dei servizi che sarebbero addirittura peggiorati.

Secondo i romani nessuno dei temi che riguardano la qualità della vita dei cittadini è migliorato. In particolare, sono peggiorati la gestione dei rifiuti per il 56,8% degli intervistati e il sistema dei trasporti per più della metà. Per sei romani su 10 sono rimasti tali e quali la gestione delle politiche sociali e della sicurezza così come la capacità di rendere trasparente l'amministrazione e di eliminare gli sprechi.

Natascia Turato, direttore di Index Research spiega: "I cittadini romani non percepiscono il cambiamento promesso dal Movimento Cinque Stelle, la rivoluzione tanto attesa fino ad oggi non c'è stata secondo la nostra rilevazione".

LE MODALITA' DEL SONDAGGIO - Il sondaggio è stato effettuato con interviste telefoniche con metodologia C.A.T.I. Il questionario è stato sottoposto a 1300 cittadini residenti a Roma. La domanda posta agli intervistati è stata: "Leggerò ora alcuni temi che riguardano la qualità della vita dei cittadini romani. per ciascuno mi dovrebbe dire se rispetto ad un anno fa è migliorato, rimasto uguale o peggiorato"



ECCO I DATI NEL DETTAGLIO