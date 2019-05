Casal Bruciato, i presidenti dei municipi solidalirizzano con Raggi: "Giusto tutelare i diritti di tutti gli abitanti"

La scelta di visitare la famiglia rom "è stata coraggiosa". La sindaca infatti, recandosi a Casal Bruciato, si è presa insulti e fischi. Eppure, i primi attestati di merito per quella visita, sono arrivati soprattutto dal centrosinistra.

Una posizione pilatesca

La posizione del M5s, finora, è stata interlocutoria. La dichiarazione ufficiale rilasciata da Luigi Di Maio a Radio Anch'io, non è stata tranchant. "Non si può combattere stando da una parte o dall'altra ma trovando una soluzione: il tema – ha spiegato il leader grillino all'emittente radiofonica - non è schierarsi, ma abbassare la tensione sociale". Una dichiarazione che non è sembrata mossa dalla voglia di stringersi intorno alla prima cittadina. Ed allora ecco che, gli attestati di solidarietà finora mancati, sono arrivati dal basso.

La lettera dei presidenti

A fare quadarto attorno alla Sindaca, hanno provveduto i dieci presidenti grillini rimasti alla guida dei municipi romani. "Siamo vicini alla Sindaca Virginia Raggi, ineccepibile nella sua azione istituzionale, e alla famiglia assegnataria dell'appartamento a Casal Bruciato. Questi vili atteggiamenti non possono che essere condannati per la loro violenza e per la loro inciviltà" scrivono tutti i minisindaci pentastellati.

La legalità ed i diritti uguali per tutti

Nella lettera dei presidenti municipali, c'è un passaggio chiave. E' quello in cui si lega il concetto della legalità a quello dei diritti."La legalità è per Roma e chi la amministra, a tutti i livelli, un valore inderogabile - sottolineano i minisindaci - siamo dunque chiamati a difendere questo valore nei confronti di tutti, in qualunque circostanza. Chiunque acquisisca un diritto vivendo nella legalità non deve essere importunato da persone che cercano solo la provocazione e la rissa". Chiunque quindi, viene scontato pensare, che valga per tutti i cittadini, a prescindere dall'origine etnica. E' una presa di posizione chiara subito ribadito nel passaggio successivo "Roma continuerà ad essere una Città aperta, tutelando i diritti di tutti i suoi abitanti, soprattutto dei più deboli". Il messaggio è chiaro