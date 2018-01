Trasporti, il Governo stanzia 425 milioni per le metro di Roma

Risorse per 425,52 milioni di euro da destinare a interventi per le linee metropolitane A e B di Roma Capitale. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il decreto di riparto per le linee metropolitane, filoviarie e in generale del trasporto rapido di massa in città metropolitane e altre città che in totale ammonta a 1,397 miliardi. Nuove risorse che, con i 665,77 milioni approvati dal Cipe scorso, ammontano a 2,063 miliardi da Nord a Sud. "La cura del ferro continua nelle città, in particolare nelle città metropolitane, che, con un efficace sistema di trasporto pubblico potranno essere comparabili alle migliori città europee".

Il piano di riparto del decreto è stato articolato sulla base delle indicazioni dell'Allegato al Def 2017 'Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture' considerando il rinnovo e miglioramento del parco veicolare, il potenziamento e la valorizzazione delle linee metropolitane e tranviarie esistenti, il completamento delle linee metropolitane e tranviarie, l'estensione della rete di trasporto rapido di massa. Sono 26 i progetti che potranno essere completati, grazie a questo finanziamento che si aggiunge ai 548,94 milioni di risorse già disponibili per queste opere. Si va da interventi di manutenzione e miglioramento dell'esistente, all'avvio di nuove tratte, al miglioramento tecnologico, alla fornitura di nuovi mezzi.

A Roma sono state assegnate risorse per 425,52 milioni, destinate a interventi per le linee metropolitane A e B. In particolare, per entrambe le linee interventi di adeguamento dell'alimentazione elettrica, impianto idrico e antincendio, banchine di galleria e via cavi. E' stata inoltre finanziata la fornitura di 14 nuovi treni: 2 treni per la linea A e 12 treni per la Linea B. Inoltre per la linea A sono state erogate le risorse utili per manutenzioni straordinarie rotabili, per il rinnovo armamento nella tratta Anagnina-Ottaviano e per il rinnovo del sistema di controllo traffico, comprensivo di nuovo impianto per informazioni al pubblico.

"Con queste risorse avremo nuovi treni a servizio dei cittadini, diminuendo quindi i tempi di attesa alle banchine e dando nuova linfa al trasporto pubblico locale" le parole della sindaca Virginia Raggi. "Un’iniezione di liquidità destinata a rendere Roma al pari delle altre capitali europee, un risultato ottenuto da questa Amministrazione dopo mesi di incontri e tavoli di lavoro. Grazie alla programmazione e al piano che abbiamo messo in atto rinnoviamo le linee metropolitane della Capitale che scontano un gap manutentivo decennale, migliorando la circolazione dei treni".

"Da mesi questo Assessorato ha intrapreso un serio lavoro basato su un'attenta programmazione, una stretta collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pensata unicamente a favore della città" aggiunge l’Assessora alla Città in Movimento, Linda Meleo. "Un'attività che ha messo assieme una squadra di tecnici che ha lavorato e stilato una lista dei progetti più urgenti. Negli ultimi 20 anni le metro hanno accumulato un enorme debito manutentivo, con questo pacchetto abbiamo messo nero su bianco una vera operazione di rinnovamento. Nel piano sono previste anche le manutenzioni straordinarie rotabili, il rinnovo dell’armamento nella tratta Anagnina-Ottaviano e per il rinnovo del sistema di controllo traffico, comprensivo di un nuovo impianto per informazioni al pubblico".

"Apprezziamo la scelta del Governo che ha dimostrato, stanziando per le linee A e B della metropolitana di Roma 425 milioni di euro, di essere al fianco della Capitale" scrive in una nota il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "A Roma, come in molte altre grandi città del Paese, va dedicata una sempre maggiore attenzione al trasporto su ferro, come abbiamo fatto in questi anni con un rapporto leale con Trenitalia per la creazione di un vero e proprio servizio di trasporto ferroviario metropolitano di superficie aumentando la qualità e la quantità del servizio fino ad un treno ogni sette minuti e mezzo nelle ore di punta".