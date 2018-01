Smog, l'allerta del Comune: "Qualità dell'aria in peggioramento, prendete i mezzi pubblici"

Sulla base di previsioni effettuate da Arpa Lazio, il Comune lancia l'allerta: la qualità dell'aria peggiorerà nei prossimi tre giorni, tra il 24 e il 26 gennaio. All'indomani del blocco del traffico del 21 gennaio, che ha imposto il divieto totale di circolazione, lo smog in città resta un problema serio, tanto da far diramare l'avviso pubblico dal dipartimento Ambiente. Con annesso decalogo di prescrizioni e comportamenti da adottare.

"Evitare, se possibile, di esporsi prolungatamente agli inquinanti se si appartiene alle categorie a rischio (donne in gravidanza, bambini, anziani, cardiopatici, persone affette da patologie respiratorie)". Per quanto riguarda invece le azioni da espletare per ridurre i livelli di smog, il Comune invita a "preferire il trasporto pubblico, privilegiare gli spostamenti a piedi o in bicicletta, utilizzare l’automobile in condivisione (car sharing e car pooling); preferire veicoli ecologici (elettrici, ibridi, a metano…)".

E ancora "guidare moderando la velocità e spegnendo il motore da fermi; tenere l’auto in manutenzione per garantirne il corretto funzionamento; limitare gli orari di accensione degli impianti di riscaldamento e ridurre la temperatura massima negli uffici".