Feste con rifiuti, l'assessore controlla le strade: "Criticità solo per il 2% dei cassonetti"

Il Natale, si sa, è uno dei momenti più critici per la raccolta dei rifiuti cittadina. Tra abbuffate in famiglia e i pacchi dei regali, la produzione di immondizia, soprattutto quella indifferenziata, aumenta. Così, anche quest'anno, il già fragile sistema romano è stato messo a dura prova. Il neo assessore all'Ambienta Pinuccia Montanari, che "ha verificato in prima persona la situazione lungo le strade della Capitale", parla su Facebook di "quadro positivo" con "soltanto il 2% dei circa 55 mila cassonetti di Roma che ha mostrato criticità". Eppure da diverse zone della città non mancano segnalazioni di cassonetti pieni e, soprattutto, sacchi a terra. Immagini lontane dall'emergenza che la città ha vissuto negli anni scorsi ma che comunque sono il sintomo delle difficoltà che vive il sistema di raccolta cittadina in alcuni quartieri.

La situazione più critica è stata immortalata a Cinecittà Est dove a fianco dei cassonetti si sono accumulate decine di sacchi pieni di immondizia. Via Ciamarra, via Libero Leonardi, via Gentile. Non sono mancati nemmeno i casi di cassonetti vuoti con i rifiuti a terra. L'assessore municipale all'Ambiente, Marco Pierfranceschi, ha spiegato come si è arrivati a questa situazione: "Era stato predisposto un piano di pulitura straordinaria, ma le macchine compattatrici hanno un tetto di peso trasportabile. Superato quello devono rientrare e scaricare, anche se il giro non è stato completato. Questo causa il fatto che alcuni cassonetti possano non venir svuotati tempestivamente. Abbiamo segnalato all'Ama che i cicli di raccolta sono adeguati alla normale amministrazione, ma basta poco per mandare tutto il sistema in sofferenza".

E così le segnalazioni non sono mancate nemmeno da altre parti della città. "Permane lo stato di degrado e abbandono in zona Castelverde per il mancato ritiro dell'immondizia che oramai avviene ogni 4/5 settimane" scrive un lettore di Romatoday nella sezione dedicata alle segnalazioni, mostrando i cassonetti del porta a porta stracolmi. "Inaccettabile la condizione quotidiana di Via della Marranella e zone limitofe" scrive un altro lettore. A sostegno l'immagine di tre cassonetti, l'unico stracolmo è quello dell'indifferenziata, circondati da sacchi di rifiuti. Tra l'immondizia lasciata a terra, a onor di cronaca, anche oggetti vari che non sarebbero destinati alla raccolta stradale: un tavolino di legno, un vecchio televisore, una piattaforma tonda di plastica, molto simile a un pezzo di tavolino da giardino, un asse, un piccolo materasso, una struttura in legno un tempo forse parte di un mobile, scatoloni di cartone pieni di rifiuti indifferenziati.

Fin dai giorni prima di Natale, segnalazioni dei lettori sono arrivate anche dal quartiere San Paolo: "Cassonetti di Largo Flavio Domiziano/Via Tiberio Imperatore alle 19,30 del 23/12/2016. Non so come sarà domani se non ritirano la spazzatura questa notte". Stesso giorno, cartoline di rifiuti anche da via di Acqua Bullicante dove, scrive un lettore, "ci sono alcune aree in uno stato cronico di abbandono".

L'assessore rigetta l'emergenza e su Facebook scrive di "elementi di criticità assai rari" e di "una buona tenuta" del sistema di raccolta. "Gli operatori dell’Ama hanno lavorato a pieno ritmo, garantendo un servizio pienamente aderente alle necessità dei cittadini. Basti pensare che, il 26 dicembre, sono state raccolte 2852 tonnellate di indifferenziata, grazie al contributo di oltre 2500 tra mezzi e unità di personale. E il risultato è stato eloquente: il quadro complessivo della raccolta ha evidenziato un significativo miglioramento rispetto alle giornate natalizie degli scorsi anni" scrive.

Poi ha annunciato il suo piano di lavoro: "Organizzeremo un tavolo con gli assessori all’Ambiente di tutti i Municipi e con i dirigenti dell’Ama. L’obiettivo sarà affrontare le questioni più urgenti, mettendo però in campo anche aspetti gestionali di programmazione e di previsione strategica. Saranno autentiche riunioni strutturali che ci consentiranno di approfondire le dinamiche peculiari di ogni territorio. E’ questo il punto di partenza per imprimere una svolta radicale alla gestione dei rifiuti di Roma".

Anche Daniele Diaco, consigliere capitolino e presidente della commissione capitolina Ambiente, parla di "raccolta puntuale". Scrive su Facebook: "Nessuna emergenza rifiuti a Natale e Santo Stefano e il 20% di operatori Ama in più al lavoro nei due giorni in questione. Un risultato positivo, con una raccolta dei rifiuti avvenuta in maniera puntuale e rispondente al maggior aggravio dovuto alle festività natalizie, con criticità limitate solo al 2% dei 55mila cassonetti nel territorio di Roma Capitale".