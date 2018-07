"Prima le buche, poi i vitigni": flash mob in Campidoglio per la sicurezza stradale

"Cittadini con lo spray. Raggi perchè le buche non le tappi mai?". Lo slogan è ribadito anche nei cartelli che, alcuni attivisti di Fratelli d'Italia, giovedì 17 hanno esibito in Campidoglio.

Prima le buche poi i vitigni

Segnalare le buche con lo spray non è solo un gesto provocatorio. E' anche il chiaro segnale, da parte dei cittadini preoccupati, che bisogna investire sulla manutenzione stradale. E' un modo per ribadire che quella è una priorità. E come tale va trattata, magari sacrificando altre iniziative. "Oggi abbiamo appreso che Raggi si preoccupa di mettere vitigni in alcune zone della città – hanno osservato il capogruppo di FdI Andrea De Priamo insieme alla consigliera capitolina Lavinia Mennuni ed al capogruppo regionale Fabrizio Ghera – Nonostante tutta l'attenzione che abbiamo sul tema del decoro pensiamo che il sindaco debba prima di tutto dare risposta sulle emergenze come la manutenzione stradale".

Un quadrante paralizzato

A margine del sit-in inscenato davanti i turisti arrivati in Campidoglio, i dirigenti di Fratelli d'Italia hanno fatto il punto delle situazioe. "Siamo di fronte ad una condizione di assoluto degrado, in particolare sulla manutenzione urbana. Ieri - hanno fatto notare De Priamo Mennuni e Ghera - abbiamo assistito alla contestuale apertura di circa 10 cantieri in 2 quartieri, da via Damiano Chiesa alla Galleria Giovanni XXIII passando per via Trionfale: tutte arterie fondamentali chiuse in contemporanea paralizzando il quadrante. L’inadeguatezza dei 5 Stelle emerge, ancora una volta, in tutta la sua evidenza. Una giunta immobile che delibera nessun provvedimento concreto per la Capitale mentre Roma crolla".

Il motivo del sit-in

"Abbiamo manifestato in piazza del Campidoglio per denunciare la grave situazione in cui versano le strade capitoline, tra cantieri che non partono, bandi di gara bloccati e non aggiudicati, e fondi non spesi come nel caso della mancata riqualificazione di piazza Venezia. Abbiamo già presentato un esposto alla Procura per quanto riguarda il Municipio di Ostia, e se la situazione non vedrà risposte proseguiremo in ogni Municipio con un’opera di dossieraggio per denunciare la situazione di grave pericolo per i cittadini". Nel frattempo, sfidando il torrido caldo d'un pomeriggio di piena estate, è arrivato il sit-in davanti palazzo Senatorio.