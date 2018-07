Vandali e degrado, il Campidoglio punta sulle segnalazioni dei cittadini: ecco il nuovo sistema

[FONTE AGENZIA DIRE] - Dalle buche alle auto in divieto, passando per i cumuli di rifiuti, sarà più facile per i romani da oggi dialogare con l'amministrazione comunale per segnalare e contribuire a risolvere le criticità della città individuando i servizi da migliorare. È infatti on line, sulla homepage del portale istituzionale del Campidoglio, il Sistema unico di segnalazione di Roma Capitale, la nuova interfaccia che unifica i precedenti sistemi di Gestione dei reclami e IoSegnalo, presentata stamattina nella sede della Fondazione Mondo Digitale, a via del Quadraro, dalla sindaca Virginia Raggi insieme al suo assessore a Roma Semplice, Flavia Marzano, al presidente della commissione Roma Capitale e Riforme istituzionali, Angelo Sturni e all'assessore all'Innovazione del Municipio VII, Elena De Santis.

Si tratta di uno strumento 'responsive' pensato per essere consultato su qualunque supporto digitale, pc, smart tv, tablet, smartphone, che permette al cittadino di inviare una segnalazione georeferenziandola su mappa con la possibilita' di allegare foto, video e documenti. In un'ottica di trasparenza dell'azione amministrativa, il nuovo sistema consente di tenere traccia in tempo reale dello stato di lavorazione della pratica, di conoscere l'ufficio che se ne sta occupando e la data stimata di chiusura.

Oggi, ha detto Raggi, "presentiamo l'avvio di una innovazione che stiamo sperimentando all'interno di Roma Capitale, il Sistema unico di segnalazione. Ad oggi esistono una serie di sistemi per segnalare, frammentati e poco efficaci e con poca organizzazione di back office per gestire tutte le richieste. Stiamo cercando di innovare questo strumento per renderlo più funzionale e per sfruttare i potenziali 3 milioni di occhi dei nostri cittadini che possono aiutarci a capire cosa non va in città. Stiamo razionalizzando gli strumenti, con il nuovo sistema abbiamo fatto convergere tutte le segnalazioni dei cittadini su un'unica piattaforma".

Non solo foto e filmati, ha spiegato la sindaca, "ma le segnalazioni saranno anche georeferenziate con l'esatta collocazione sulla mappa, dalle buche ai divieti di sosta. Questa è la prima fase ed è la presentazione proegtto, durante la seconda fase andremo avanti per macroaree per lavorare alla risoluzione dei problemi maggiormentte segnalati. Si può segnalare tramite telefono, smartphone, pc o tablet, qualsiasi strumento diventa un ponte con l'ammiinistrazione. Tutto questo- ha concluso Raggi- per aumentare la capacità di risposta dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, e grazie alla tecnologia ora è possibile".

Per Marzano si tratta di "un modello rinnovato di interazione con il cittadino che deriva da una razionalizzazione dei flussi di lavoro interni all'amministrazione, con un percorso di formazione per 130 dipendenti, progettati per garantire una gestione integrata e completa delle segnalazioni, dalla loro ricezione fino alla conclusione e alla comunicazione dell'esito al cittadino". Con questo sistema, ha commentato Sturni, "ogni cittadino diventa sindaco del proprio metro quadro e se ne prende carico, bastano 5 minuti e di fatto vediamo una città che può migliorare dall'oggi al domani. Con questo sistema l'amministrazione puo' cominciare a individuare problemi ricorrenti che magari a oggi non conosciamo".

La nuova interfaccia è frutto di una consultazione avviata lo scorso anno per valutarne funzionalità e facilità di utilizzo alla quale hanno partecipato quasi 5.000 cittadini attraverso un questionario online. Per utilizzare il servizio occorre effettuare la registrazione al portale oppure identificarsi con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, o con le proprie credenziali di accesso. Supporto gratuito e su appuntamento presso i punti Roma Facile. I cittadini potranno sempre continuare a presentare le proprie segnalazioni di persona presso gli Urp Municipali o per telefono attraverso lo 060606.