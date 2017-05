Allagamenti e voragini dopo il nubifragio, Raggi: "Colpa dell'incuria degli anni passati"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La sindaca risponde sulla questione degli allagamenti dovuti al temporale: "Risultato di una mancata manutenzione ordinaria per anni"

La Capitale ancora una volta è stata messa in ginocchio da un temporale. Abbiamo incrontrato la sindaca Virginia Raggi a margine della sua visita ai campetti da tennis installati a Ponte di Nona, in occasione degli Internazionali Bnl. "Stiamo lavorando alla pulizia delle caditoie da quando siamo arrivati in Campidoglio - dice - Serve un intervento straordinario, e non è semplice. Ma ci stiamo lavorando".